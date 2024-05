Napoli trema, sciame sismico ai Campi Flegrei: è la più forte scossa di terremoto degli ultimi 40 anni

La terra trema per l’ennesima volta a Napoli: la scossa di terremoto è arrivata all’ora di cena, costringendo la popolazione a scendere in strada. Dalle ore 19:56, come segnalato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei, con l’evento maggiore di magnitudo 4.4 registrato alle 20:10.

In seguito all’evento la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. La scossa è stata nettamente avvertita dalla cittadinanza, che sta affollando le strade e le piazze. In queste ore sono in corso le verifiche di eventuali danni.

Terremoto a Napoli: è la scossa più forte degli ultimi 40 anni

La scossa di terremoto di magnitudo 4.4 avvertita stasera con epicentro i Campi Flegrei dovrebbe essere quella di maggiore intensità degli ultimi quaranta anni, la più forte mai registrata da quando è ricomparso il fenomeno del bradisismo ai Campi Flegrei. Il record precedente risale al terremoto del 27 settembre scorso: allora la magnitudo registrata fu 4.2, di poco inferiore a quella della scossa rilevata dai sismografi stasera. E anche allora come oggi la profondità fu individuata a 3 km, nell’area della Solfatara. Dopo la scossa delle 20.10 – che era stata preceduta da uno sciame sismico partito alle 19.51 – si sono susseguite molte scosse di minore intensità tuttora in corso e comunque di magnitudo non elevata. In particolare, alle 19.56 di magnitudo 1.8, alle 20.09 di 1.5, alle 2012 di magnitudo 1.0 e alle 20.16 di 1.2.

Appello alla cittadinanza del sindaco di Pozzuoli: mantenete la calma

“Abbiamo tutti avvertito la scossa di pochi minuti fa, mantenete la calma, siamo in contatto con l’Osservatorio Vesuviano per tutti gli aggiornamenti”. Lo afferma il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni. Dall’ufficio stampa del Comune fanno sapere che il sindaco ha riunito in Comune il Centro operativo comunale (Coc) per organizzare le squadre dei tecnici per i rilievi di eventuali danni agli edifici. Sono arrivate alcune segnalazioni, per adesso di intonaci esterni o piastrelle cadute in casa. Il sindaco ha ricevuto la chiamata del ministro Musumeci, che “si è messo a totale disposizione per ogni cosa”.

In centinaia i cittadini che si sono riversati in strada, così come a Bagnoli (nella foto Ansa), dove molte auto con persone a bordo sono in sosta lungo il grande viale della ex base Nato.