Terremoto e paura a Napoli, il racconto su Fb dell’ex sindaco Bassolino: mi balla il pavimento sotto i piedi

Domenica mattina di paura a Napoli dopo le scosse di terremoto avvertite distintamente: stata di magnitudo 3.7 la scossa più intensa registrata nell’ambito dello sciame sismico in corso nei Campi Flegrei. La scossa di magnitudo 3.7 si è verificata alle 9.44 con epicentro a 2 km di profondità a ridosso del vulcano Solfatara, nel comune di Pozzuoli.

Dove è stato avvertito il terremoto a Napoli

Due minuti dopo si è verificata un’altra scossa, di magnitudo 3.1, con epicentro sempre nell’area della Solfatara a 3 km di profondità. Entrambe le scosse sono state avvertite non solo nei comuni flegrei, ma anche nei quartieri della zona occidentale di Napoli come Bagnoli, Fuorigrotta, fino al Vomero e all’Arenella, ma anche Chiaia, Pianura e Soccavo. La scossa è stata avvertita in particolare ai piani alti degli defici. I terremoti sono stati localizzati dalla Sala operativa dell’Osservatorio Vesuviano, sede napoletana dell’Ingv. Alcune scosse sono state registrate anche durante la notte. Al momento non risultano danni a persone o cose.

Napoletani in fuga dai palazzi: in strada odore di zolfo

Lo sciame sismico anche con un movimento ondulatorio è stato registrato questa notte e questa mattina nella zona dei Campi Flegrei, chiaramente avvertite in molti quartieri di Napoli. Intorno all’una della notte, alcune piccole scosse hanno avuto come epicentro lo specchio d’acque di Baia, mentre quelle di domenica mattina, 14 aprile, alle 10 meno un quarto circa, l’area della Solfatara.

Una di queste è stata ondulatoria, di magnitudo 3,7 e piuttosto prolungata tanto che molti residenti delll’area flegrea e del quartiere napoletano di Pianura sono anche scesi in strada. Ne è seguita un’altra di magnitudo 3,1. Gli abitanti hanno avvertito anche chiaramente odore di zolfo. Da mesi l’area dei Campi flegrei è interessata da fenomeni di bradisismo.

Il post di Bassolino: “Ho sentito il pavimento che ballava sotto i piedi”

La scossa è stata raccontata sui Social anche da alcuni personaggi noti. “Mentre leggo i giornali ho sentito, eccome. una scossa di terremoto e il pavimento che ballava sotto i piedi. Speriamo bene e buona domenica”. Lo ha scritto su Facebook l’ex sindaco di Napoli ed ex governatore della Campania, Antonio Bassolino.