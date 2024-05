Malata di tumore e insultata sul web, Mattarella fa il tifo per Asia: “Sei bravissima, complimenti”

Le parole d’odio che Asia è costretta a sopportare sono di una violenza unica. “Spero che ci rimani in ospedale”, oppure: “Non ti odio, ma lo sai che le persone sono tue amiche solo per il cancro di Wilms o cosa hai”. E lei, che l’otto maggio ha festeggiato in ospedale il compleanno, ha risposto così a chi la criticava di farsi vedere in foto senza capelli: “Scusa se faccio la chemio per un tumore che neanche io ho deciso di avere».

“Scusa se faccio la chemio per un tumore” Asia, costretta per curarsi a lasciare la scuola e i suoi amici, riesce a comunicare con il mondo attraverso i social. E ha imparato a rispondere con ironia ai commenti maligni. “Ma fa comunque male”, dicono con sdegno i medici dell’ospedale Santobono-Pausilipon di Napoli che hanno in cura la quattordicenne.