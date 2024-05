L’atto di accusa di Crosetto al convegno di Confindustria: siamo diventati rappresentanti delle auto cinesi

“L’Europa si è più impegnata a regolamentare che a dare spazio alla crescita. Gli altri hanno iniziato a farci concorrenza e abbiamo iniziato a scomparire in settori dove eravamo leader, finendo per accontentarci di fare i rappresentanti di auto cinesi. Se non crei condizioni di sviluppo le aziende si spostano, questa è la sfida esistenziale della Europa, e non è una sfida politica o partitica”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in video collegamento con il convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria.

Crosetto a Rapallo: duro attacco d’accusa all’Europa

Crosetto si è detto convinto che “l’Europa non possa vivere così. Se non crei condizioni di sviluppo le aziende si spostano, questa è la sfida esistenziale della Europa, e non è una sfida politica o partitica ma di sopravvivenza”. Il ministro, parlando con i giovani di Confindustria riuniti a Rapallo, ha sottolineato che “abbiamo la fortuna di vivere in un paese che, dopo la Cina, è quello ha conservato più capacità di know how in qualunque altro paese manifatturiero al mondo. Il nostro problema è che la nostra capacità di know how è spesso concentrata in piccole aziende rispetto alle dimensioni cinesi, ma l’abbiamo conservata, va individuata, preservata e difesa”.

Per questo, quello che occorre fare è “individuare le aziende, cercare di difenderle, rafforzarle, cercando di proteggerle dall’aggressione straniera e mettendo lo Stato al loro servizio perché loro sono importanti per noi e si può lavorare in sinergia. Questa è la nuova sfida: è un cambio rispetto al liberismo selvaggio in cui ‘chi sopravviveva sopravviveva’. Anche perché questo liberismo selvaggio vale solo per noi”.

Il ministro sulle armi inviate all’Ucraina: non possono essere usate in Russia

Crosetto, intervenendo al convegno nazionale dei Giovani imprenditori di Confindustria in corso a Rapallo, ha anche parlato del conflitto in Ucraina. “Ogni Stato ha le sue leggi, la sua Costituzione – ha proseguito il ministro della Difesa – La mia possibile interpretazione, dato che ci muoviamo su un terreno senza precedenti, dell’applicazione dell’articolo 11 della nostra Costituzione ci impone dei caveat rispetto all’utilizzo delle armi che diamo all’Ucraina: devono essere necessariamente usate per la difesa dell’Ucraina, che significa anche colpire i russi in Ucraina, ma non possono essere utilizzate nel territorio di un altro Paese. È la mia opinione – ha concluso Crosetto – condivisa dalla premier e dal ministro Tajani, perché parliamo di cose senza precedenti nella nostra storia”.