Italia-Thailandia, Meloni riceve il primo ministro Thavisin: crescente collaborazione su settori strategici

Infrastrutture, digitalizzazione e transizione energetica sono i tre settori in cui Italia e Thailandia stanno accelerando la loro cooperazione bilaterale. Da un lato il governo Meloni prosegue nel rafforzamento delle sue relazioni internazionali con partner chiave; dall’altro Bangkok sta mutando il proprio status quo alla luce delle nuove sfide nel settore Indopacifico. L’incontro ha sancito una “crescente collaborazione”, come ha scritto sui social la premier.

Italia-Thailandia, Meloni: “Crescente collaborazione”

“Oggi ho ricevuto a Palazzo Chigi la gradita visita del Primo Ministro del Regno di Thailandia, Srettha Thavisin. Sono soddisfatta della nostra crescente collaborazione bilaterale, che continueremo ad ampliare: in particolare sulle infrastrutture, sulla digitalizzazione, sul settore energetico e sulla promozione del turismo. Ho colto l’occasione di questo incontro per esprimere al Primo Ministro Thavisin il sostegno dell’Italia all’ambizione thailandese di aderire all’Ocse“. E’ il messaggio postato su X dalla la premier Giorgia Meloni, che ha pubblicato una foto dell’incontro.

Il colloquio tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il primo ministro del Regno di Thailandia Srettha Thavisin è stato molto positivo. Il focus a Palazzo Chigi, “si è incentrato sul rafforzamento del rapporto bilaterale fra Italia e Thailandia, e in particolare sulle grandi opportunità di collaborazione in settori strategici: quali lo sviluppo infrastrutturale, la digitalizzazione e la transizione energetica. I due capi di governo hanno inoltre concordato di rafforzare la cooperazione nell’ambito del turismo e della cultura e discusso dell’auspicio thailandese di avviare una procedura d’adesione all’Ocse, sostenuto dall’Italia. Meloni ha accolto l’invito di Thavisin a recarsi in Thailandia, rende infine noto Palazzo Chigi.

Nel 2023 si è celebrato il 155º anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Thailandia e un Business Forum tra i due Paesi è stato creato nel 2015, su iniziativa dell’ambasciata italiana. Nell’ambito di un Forum d’Affari bilaterale organizzato da Unioncamere e Maeci, è stato siglato un memorandum d’intesa tra le Camere di commercio dei due paesi al fine di rafforzare le relazioni economiche e commerciali.