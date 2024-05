“Italia è il mio nome”: l’inno di Mariella Nava alla bellezza tricolore, disponibile dal 2 giugno (video)

“Italia è il mio nome”. È il titolo dal forte impatto emotivo dell’ultima canzone composta da Mariella Nava dedicata al nostro Paese in vista delle celebrazioni del 2 giugno. La cantautrice spiega all’Ansa di essersi ispirata “dal desiderio di risollevarsi ritrovando cultura e bellezza”. La romanza pop, interpretata da Nava insieme a Matteo Montalto, è accompagnata da un videoclip girato nel sito archeologico di Castrum Novum nel territorio laziale di Santa Marinella. La regia è di Sara Cipollitti e le ricostruzioni grafiche di Giorgio Capaci. Dal 2 giugno il brano sarà disponibile sulle piattaforme su etichetta Suoni dall’Italia, distribuzione Believe. Il brano patriottico è un inno alla storia e alla bellezza del Paese all’insegna della tradizione del bel canto.

L’obiettivo è di contribuire attraverso la musica alla divulgazione e valorizzazione del patrimonio italiano. Su un prezioso arrangiamento del maestro Peppe Vessicchio e le note del flauto del maestro Andrea Griminelli, si dispiega la voce di Matteo Montalto, giovane interprete della scena musicale lirico leggera e del musical, Serenante nel ‘Rugantino’ al Teatro Sistina di Roma. Montalto è Accompagnato dal controcanto di Mariella Nava che, con il suo timbro graffiante, contribuisce a dare colore e immagine all’Italia che si racconta.

Nel brano è l’Italia stessa a parlare di sé incarnando una donna, non più giovane, che si descrive con le sue peculiarità, il suo carattere, i suoi pregi e la sua storia. Storia non semplice ma piena di ricordi. Ci racconta delle attese, di chi come lei ha già conosciuto la ricchezza dell’amore “appoggiato alle spalle dei padri”, di chi lo ha sentito sulla sua pelle e lo ritrova nei segni indelebili della sua ricchezza artistica e culturale e per questo motivo è certa di poterlo ritrovare. Lo attende, affacciata ad un mare che è da sempre il suo sguardo sul tempo. Dell’Italia il brano esalta i “merletti”, i ricami fatti a mano, metafora dell’eccellenza in tutte quelle forme di artigianato apprezzate nel mondo.

Nel video la “signora Italia” diventa il simbolo dell’immenso patrimonio artistico ancora da scoprire. Le nuove generazioni sono rappresentate dalla “piccola nipote” che segue la nonna all’interno del parco archeologico. La musica e le immagini, con l’ausilio delle ricostruzioni grafiche, vogliono rendere ‘Italia è il mio nome’ un prodotto d’eccellenza di arte divulgativa per la valorizzazione del patrimonio italiano. Nel giugno 2015 Mariella Nava, interprete da sempre attenta ai temi sociali, è stata insignita dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

