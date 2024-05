Ilaria Salis ottiene i domiciliari a Budapest. Tajani: “Abbiamo lavorato in silenzio per questo risultato”

Ilaria Salis ha ottenuto i domiciliari a Budapest. Il tribunale di seconda istanza ungherese ha accolto il ricorso presentato dai legali della docente 39enne, che dunque ora può uscire dal carcere. La notizia è stata data dai legali di Salis e poi confermata dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante il question time alla Camera. “Mi consenta prima di rispondere all’interrogazione di annunciare la decisione del Tribunale del riesame ungherese che ha concesso gli arresti domiciliari a Ilaria Salis”, ha annunciato in Aula il vicepremier.

Tajani: “Bene i domiciliari a Ilaria Salis, abbiamo lavorato intensamente e in silenzio per questo”

“Bene, è quello che volevamo”, ha proseguito Tajani, sottolineando che “ora potrà votare” e che “speriamo possa essere assolta”. “Io sono garantista. E speriamo possa tornare il prima possibile in Italia”, ha proseguito il ministro, sottolineando che questo risultato “è merito di tutti, dell’azione sinergica: il governo e la nostra ambasciata hanno lavorato intensamente, in silenzio, senza fare propaganda, senza rulli di tamburi come sempre fatto, come stiamo facendo con Falcinelli, come stiamo facendo con tutti”. “Soddisfazione” è stata espressa anche dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a sua volta alla Camera per il Question time.

Gli avvocati: “È la fine di un incubo”

E di “grande soddisfazione” hanno parlato anche i legali italiani di Ilaria Salis, Mauro Straini ed Eugenio Losco, per i quali la decisione del tribunale ungherese “è un primo passo verso la giustizia”. I domiciliari, hanno poi chiarito i due avvocati parlando con l’agenzia di stampa Adnkronos, arriveranno “solo dopo il pagamento della cauzione”, dovrebbe trattarsi della stessa proposta di 40mila euro fatta in udienza. “È la fine di un incubo, ma la battaglia di Ilaria continua”, hanno concluso gli avvocati, precisando che Ilaria Salis avrà il braccialetto elettronico.