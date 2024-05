G7 a Venezia, scontri tra polizia e centri sociali: i manifestanti volevano fare rotta sul vertice

Momenti di tensione e scontri tra manifestanti e forze di polizia si sono verificati a Venezia, dove è in corso il G7 della Giustizia. In particolare, i contatto si è verificato quando il corteo dei centri sociali è arrivato in Calle nova de San Simon, poco distante dalla stazione ferroviaria di Santa Lucia, per provare a raggiungere la Scuola Grande di San Giovanni, sede del vertice.

I centri sociali cercano di raggiungere la sede del G7 di Venezia

Il corteo dei centri sociali del Nord Est, convocato con lo slogan “Contro il G7 dell'(IN)giustizia, contro la guerra, contro il genocidio in Palestina, per la libertà e i diritti di tutti”, ha trovato la strada chiusa da un cordone di polizia in tenuta antisommossa, posto a presidio delle zone interdette.

La carica di alleggerimento e la dispersione del corteo

I manifestanti, oltre un centinaio, alcuni dei quali hanno indossato caschi, hanno continuato ad avanzare nonostante lo sbarramento, finché non sono stati respinti con una carica di alleggerimento. Dopo il primo, breve contatto i due schieramenti si sono separati fra loro rimanendo a distanza di una cinquantina di metri. Poco dopo il corteo si è sciolto. Non risultano, allo stato attuale, contusi.