FdI smonta le fake news di Schlein sul Pnrr: “Nessun taglio ai Comuni, polemica inventata di sana pianta”

Forse i sondaggi non devono essere così rosei per il Pd, altrimenti non si spiega la montagna di fake news sparate in queste ore da Elly Schlein. “Sono molto gravi i tagli che il governo Meloni sta facendo ai comuni, 250 milioni”, ha attaccato la segretaria dem in un comizio a Siena. “Soprattutto, è grave la scelta del tutto insensata di tagliare maggiormente quei comuni che stanno più spendendo risorse per il Pnrr. Questi tagli sono gravi in una situazione in cui i comuni erano già affaticati dagli anni precedenti, dalla pandemia, dalla crisi energetica. Ecco siamo estremamente preoccupati e ci stringiamo ai sindaci che stanno denunciando questi pericolosi tagli per lo sviluppo e il futuro delle proprie comunità”, ha proseguito la Schlein, definendo Meloni “la regina dell’austerità”.

Malan: ecco i dati che smentiscono Schlein sul Pnrr

La replica da Fratelli d’Italia arriva direttamente dai capigruppi di Senato e Camera. “Elly Schlein lancia allarmismi infondati e dice falsità e inesattezze”, controbatte Lucio Malan. “L’articolo 1 comma 533 della legge di bilancio – spiega il presidente dei senatori di FdI, prevede un taglio ai Comuni di 200 milioni di euro, che però esclude le spese rientranti nell’ambito dei diritti sociali, delle politiche sociali e delle famiglie. Le polemiche di queste ore sono soltanto sterili e demagogiche, non ci sono tagli al funzionamento dei servizi sociali dei Comuni. Non lo diciamo noi ma la legge, chi dice il contrario – prosegue Malan – dice menzogne a soli fini elettorali”.

E i numeri citati dal presidente dei senatori di FdI parlano chiaro. “Ad oggi sugli asili nido il nostro governo ha solo corretto gli errori fatti dal precedente Governo. Ricordiamo, infatti, che i bandi fatti nel 2021 hanno finanziato con 3,5 miliardi circa 2.600 interventi che però hanno generato un numero di posti nuovi, secondo i criteri della Commissione Ue, pari a circa la metà. Quindi noi non abbiamo tagliato i posti degli asili nido, ma semplicemente con la Commissione abbiamo preso atto dei risultati dei bandi fatti nel 2021 e adeguato gli obiettivi ai risultati raggiunti. Tecnicamente quindi erano e sono finanziati 2.600 interventi che però generano solo 150.000 nuovi posti. Inoltre, con il dl Caivano abbiamo stanziato 500 milioni di euro aggiuntivo e nel mese di maggio abbiamo lanciato un nuovo bando di 735 milioni di euro. Insomma, come al solito dal Pd allarmismi infondati e del tutto strumentali, frutto di una campagna elettorale nella quale Elly Schlein conferma di non avere argomenti”, conclude Malan.

Foti: le macumbe dell’opposizione sono fallite miseramente

Una replica argomentata alla Schlein arriva anche da Tommaso Foti: “Le macumbe dell’opposizione sulle modifiche agli obiettivi e alla tempistiche del Pnrr attuate dal governo Meloni, miseramente falliscono di fronte al rapporto della commissione Ue, risultando essere l’Italia la nazione che ottiene i migliori risultati”, rammenta il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“Non bastasse – prosegue Foti smentendo la Schlein – alle chiare parole di esponenti del governo volte ad escludere misure che incidano sui bilanci degli enti locali, fa da contraltare il Pd che ciancia e farnetica per presunti tagli ai comuni legati al Pnrr. Una polemica inventata di sana pianta da parte di chi, alla disperata ricerca di raccattare voti, non si fa scrupolo di offendere la verità, inventare quadri a tinte fosche della nostra economia, proseguendo nella stucchevole campagna contro l’Italia pur di tentare di scalfire l’immagine acquisita in ambito mondiale dal governo Meloni. Un atteggiamento proprio di una forza politica che conscia di essere alla frutta, priva come è di qualsivoglia proposta o tematica, altro non può fare che denigrare l’attività del governo Meloni, nella vana speranza del fallimento delle sue politiche. Ma per i sinistri gufi e i loro adepti si avvicina l’ora della tragica verità e l’8 e il 9 giugno altro non potranno fare che compagnia ai pifferai di montagna che partiti per suonare finirono suonati”.

Roccella: Schlein lancia allarmi su tagli inesistenti

Sul Pnrr, “la segretaria del Pd Elly Schlein – incalza Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità – lancia allarmi inesistenti su altrettanto inesistenti tagli alla spesa sociale per non ammettere che nel 2024 le famiglie italiane hanno ricevuto oltre 16 miliardi di benefici netti dalle misure del governo; che tra Pnrr e altri fondi e’ stato avviato un piano poderoso sugli asili nido e che gli asili sono stati resi sostanzialmente gratuiti dal secondo figlio in poi; che le risorse per l’assegno unico sono aumentate di tre miliardi e gli interventi sulla conciliazione e la promozione del lavoro femminile hanno portato col governo Meloni 260mila donne occupate in più, raggiungendo un livello record. Tutto questo – prosegue la ministra – nonostante due guerre in corso alle porte dell’Europa e la zavorra del superbonus che ha mangiato l’equivalente di dieci finanziarie. E’ del conto dei suoi disastri, tra superbonus e reddito di cittadinanza, che la sinistra dovrebbe preoccuparsi, invece di dire bugie che gli italiani riconoscono benissimo perche’ le nostre politiche sono concrete e concreti sono i risultati che producono”, conclude Roccella.