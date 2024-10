Manovra, Urso: fiducia in Giorgetti. Siamo sulla strada giusta, intorno a noi guerre e crisi ma l’Italia può guardare con fiducia al futuro

«La Costituzione italiana prevede che ciascuno partecipi in proporzione alle proprie potenzialità, quindi ho estrema fiducia nel ministro Giorgetti che, come me e come tutti, nel programma di governo si è impegnato a facilitare le attività delle imprese italiane per il rilancio produttivo del nostro Paese». Lo ribadisce, a smorzare rumors e recriminazioni demagogiche delle opposizioni in merito ai “sacrifici” menzionati nei giorni scorsi da Giorgetti, il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso da Genova, dove il ministro dello sviluppo economico ha inaugurato la Casa del Made in Italy. «Siamo sulla strada giusta, tra l’altro – ha anche aggiunto a stretto giro Urso – come dimostrano i dati del nostro Paese. Soprattutto se li si confrontano con quanto accade nel resto d’Europa».

Manovra, Urso: «Estrema fiducia in Giorgetti. Siamo sulla strada giusta»

Non solo. Proseguendo nella sua disamina, il ministro delle Imprese e del Made in Italy ha anche voluto sottolineare come «l’Italia anche quest’anno avrà una crescita positiva. Mentre la principale locomotiva europea verosimilmente, purtroppo, confermerà per il secondo anno la recessione”, ha proseguito Urso». Pertanto, «in un contesto globale così difficile, ha quindi osservato Urso in riferimento alla Manovra e ai temi ad essa connessi, «penso che il fatto che l’Italia comunque abbia un percorso positivo, possa consentire a tutti di guardare con più fiducia “al futuro”. E di lavorare insieme per costruire un domani sempre più produttivo per il nostro Paese».

«Con tutto ciò che ci circonda, l’Italia ha comunque un percorso positivo che ci consente di guardare con fiducia al futuro»

«L’Italia – ha quindi concluso il titolare del Mimit – avrà anche il più basso tasso di inflazione in Europa, con una base occupazionale che si allarga di giorno in giorno perché aumentano gli occupati. In condizioni molto difficili in Europa e con la guerra che la circonda. Con il mondo che si ferma o si chiude, il fatto che l’Italia abbia comunque un percorso positivo penso possa consentire a tutti di guardare con fiducia al futuro», ha chiosato Urso.

(Italpress)