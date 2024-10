Lotta a fame e malnutrizione, Mattarella: non c’è futuro possibile senza sicurezza alimentare

Ricevendo al Quirinale una delegazione della Fao, il presidente Matterella ha esortato ad intensificare la lotta alla fame e alla malnutrizione. «Le celebrazioni della prossima Giornata mondiale dell’Alimentazione rappresentano un’occasione proficua per rafforzare concretamente gli sforzi della comunità internazionale nella lotta alla fame e alla malnutrizione. Non c’è futuro possibile senza sicurezza alimentare. È un fenomeno cui concorre il moltiplicarsi di conflitti che hanno un drammatico impatto sulle popolazioni civili».

E ancora. «Ai conflitti provocati dall’uomo si aggiungono i fenomeni del cambiamento climatico, che sempre più affliggono tutti i Paesi, condizionando le nostre vite. Mentre in alcune regioni c’è un’impressionante penuria di cibo – ha quindi proseguito il Capo di Stato – in altre si registrano diffusi quanto assurdi sprechi alimentari. In questo quadro fatto di ingiustizie, di pericolosi squilibri, che creano contrapposizioni e fratture, è sempre più urgente dotare le collettività più fragili di strumenti nuovi per garantire uno sviluppo sostenibile dei sistemi agricoli, alimentari e ambientali».

«Ovunque, acqua e suolo rappresentano beni comuni fondamentali da tutelare sempre meglio e da ricondurre con più forza all’interesse generale delle comunità. L’imperativo – ha aggiunto – dev’essere “produrre meglio, consumando meno”, e certamente l’innovazione, la ricerca e le nuove tecnologie possono oggi aiutare gli esseri umani a raggiungere tale fondamentale obiettivo. La collaborazione con la Fao, che ha recentemente visto l’Italia lavorare assieme ad iniziative importanti quali i vertici sui sistemi alimentari, si è estesa quest’anno anche ai contesti più difficili, a cominciare dall’iniziativa Food for Gaza, volta a fornire sostegno alimentare agli abitanti della Striscia che si trovano ad affrontare una drammatica situazione umanitaria».

Concludendo: «L’Italia continuerà con convinzione a sostenere il mandato della Fao e ringrazio tutti voi che con professionalità e impegno, vi dedicate quotidianamente agli obiettivi fondamentali di sradicare la fame nel mondo e più in generale di soddisfare il bisogno primario dell’essere umano di nutrirsi», ha chiosato il capo dello Stato.

(Italpress)