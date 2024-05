Europee, il sondaggio Porta a Porta blinda FdI al 27.5. Santoro, Avs e la Salis fermi sotto la soglia di sbarramento

Un ultimo sondaggio, quello Euromedia Research per Porta a Porta, incentrato sulle intenzioni di voto per le prossime elezioni europee, conferma l’andamento in corso ormai da giorni, e blinda Fratelli d’Italia al 27.5, seguito dal Pd al 20,5%. Alle spalle si piazzerebbe il Movimento 5 Stelle al 17%, seguito da Forza Italia all’8.8, che supera di poco la Lega, data al 8.4%. Ma è nel campo minato della sinistra parcellizzata in diversi schieramenti in prima linea che le acque si agitano, e sembrano impantanare candidature e voti, con le intenzioni elettorali che bloccano il passaggio delle candidature prima del traguardo: sotto il livello della soglia di sbarramento.

Europee, il sondaggio “Euromedia Research” per Porta a Porta

E allora, se stando ai dati stilati dall’ultima rilevazione sondaggistica realizzata per Porta a Porta, la lista Stati Uniti d’Europa supererebbe la soglia di sbarramento, raggiungendo il 4.5%, per Avs e la sua candidata di punta Ilaria Salis, la strada si presenta tutta in salita. Un percorso a ostacoli, marcato dai paletti delle indicazioni sulle intenzioni di voto che per il sondaggio in oggetto si fermano al 3.8%. A breve distanza, ma a sua volta sotto la soglia di sbarramento fissata al 4%, anche la corsa di Azione. Il partito di Calenda che, con il 3.7%, stazionerebbe a sua volta sotto il limite percentuale prestabilito.

Per Avs e Santoro la strada è tutta in salita

Non solo. Rispetto alle ultime rilevazioni risultano tra i fanalini di coda la lista promossa da Michele Santoro, Pace terra dignità, che si ferma al 2%. E con l’1.8 registrato dal sondaggio Euromedia Research per Libertà, la lista promossa da Cateno De Luca. Pertanto, sulla base dei dati appena rilevati, Euromedia Research elabora anche una simulazione sulla possibile attribuzione dei seggi, così desunta: FdI 24. Pd 18. M5S 15. FI 8. Lega 7, e Stati Uniti d’Europa 4. Avs, Azione e le altre liste, se non supereranno la soglia, non avranno eletti.