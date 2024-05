Eolico e fotovoltaico, associazioni e comitati convocano gli “Stati generali”: tutelare paesaggio e biodiversità

Conciliare la transizione green con la tutela del paesaggio e della biodiversità. È la richiesta di diciannove tra comitati e associazioni, capitanati da Italia Nostra, che mercoledì 22 maggio si ritroveranno a Roma per confrontarsi con sindaci ed esponenti dei territori sul tema delle rinnovabili, con un focus in particolare su eolico e fotovoltaico, e dell’impatto che anche gli impianti per le energie pulite possono avere sull’ambiente inteso nella sua interezza.

Convocato con il titolo radicale di “Stati generali contro l’eolico e il fotovoltaico a terra”, l’incontro, che si svolgerà dalle 10.30 all’Hotel Massimo D’Azeglio, chiede una regolamentazione del settore delle rinnovabili che tenga conto delle esigenze e delle vocazioni dei territori, tanto dal punto di vista economico quanto da quello paesaggistico e della biodiversità.

Fra le richieste delle associazioni e dei comitati, che si sono riuniti sotto il nome di Coalizione Articolo 9, compiano lo stop agli impianti fuori dalle “aree idonee”, agli espropri, al consumo di suolo, alla distruzione del territorio naturale e agricolo. Si tratta di temi al centro del dibattito politico, come ha dimostrato il recentissimo confronto sull’installazione di impianti fotovoltaici sui terreni agricoli, rispetto al quale il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha inserito precisi paletti all’interno del dl Agricoltura approvato questa settimana.

L’appuntamento vedrà la partecipazione di diversi amministratori locali delle aree italiane maggiormente interessate, che si confronteranno sul tema con i rappresentanti delle sigle promotrici: oltre a Italia Nostra, Amici della Terra, Mountain Wilderness, Ente Nazionale Protezione Animali, ProNatura, AssoTuscania, Altura, l’Altritalia Ambiente, Crinali Bene Comune, Rete Resistenza dei Crinali, Associazione Italiana Wilderness AIW, Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli, Lipu Puglia e Basilicata, Centro Parchi Internazionale, Salviamo il Paesaggio, Grig Gruppo Intervento Giuridico, Comitato per la Bellezza, Comitato per il Paesaggio, Emergenze Cultura.