Don Patriciello affronta De Luca: “Non mi dà la mano?” Il governatore tentenna, poi evita la figuraccia

Prima la stoccata di Giorgia Meloni, poi un incidente diplomatico sfiorato con Don Patriciello. Giornata complicata per il governatore campano Vincenzo De Luca, a Caivano per l’inaugurazione del campo sportivo alla presenza della premier. Questa giornata se la ricorderà. Il governatore incassa un uno-due clamoroso. Ancora interdetto dall’inattesa reazione della premier (“Presidente, sono quella stronza della Meloni…”) , prima stringe la mano al commissario straordinario Fabio Ciciliano. Poi tentenna nel porgere la mano al parroco, tanto che don Patriciello chiede: “Che fa, non me la dà?“, evitando così un nuovo incidente diplomatico per il governatore, che a quel punto gli porge la destra.

Don Patriciello sferza De Luca: non mi dà la mano?

Il tutto è accaduto dopo il “saluto” della premier. Il governatore, qualche attimo dopo, vede sfilare davanti a sé, per il tradizionale giro di saluti che accompagna ogni taglio del nastro, don Patricello, ‘regista’ dell’operazione Caivano, che tanta gratitudine ha espresso al presidente del Consiglio per il recupero del Parco Verde.Qundo gli si fa incontro il sacerdote De Luca ha tentennato, sembrava volersi ritrarre, non porgere la sua mano. E’ stato il parroco a sferzarlo, a prenderlo di petto: “Che fa, non me la dà?“, ha detto sdsrammatizzando ed evitando l’enneisma figuraccia di questa lunga giornata. Ricordiamo che solo l’11 maggio scorso il governatore della Campania si era reso protagonista di un attacco a freddo contro Don Patriciello. Una pagina triste. Una derisione spaventosa del governatore De Luca vissuta dal prete come “una pugnalata al cuore”, come aveva detto don Maurizio.

De Luca aveva deriso gravemente il sacerdote

Il governatore lo aveva irriso per la sua partecipazione a un incontro sul premierato. Don Patriciello era stgato invitato ed era an datgo ad ascoltare insieme a tante altre personalità. De Luca non ha trovato di meglio che sbeffeggiarlo. “Tra i vip scelti dalla premier Meloni per promuovere il premierato ho visto Pupo, Iva Zanicchi e anche un prete che chiamiamo Pippo Baudo dell’area nord di Napoli con relativa frangetta”. Parole “spaventose”, le definì Giorgia Meloni, “contro un prete, un uomo che cerca di combattere la camorra e dare risposte alle famiglie perbene dove quelli come De Luca non sono riusciti a farlo, o non hanno voluto farlo”.