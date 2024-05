“Presidente, sono quella stronza della Meloni”: il premier pareggia i conti con De Luca (video)

Sulla pagina Facebook di Atreju il video viene rilanciato con poche, pungenti parole: “Giorgia, insegnaci la vita”. E si capisce perché: il frame, brevissimo, riprende Giorgia Meloni a Caivano che va incontro a Vincenzo De Luca e, allungando la mano, lo saluta dicendo “Presidente De Luca, sono quella stronza della Meloni”.

Meloni saluta De Luca: “Presidente, sono quella stronza della Meloni”

Per chi si fosse perso la puntata precedente, è d’obbligo ricordare che quello fu il modo in cui il governatore della Campania ritenne di appellare la premier parlando con un capannello di persone in un corridoio parlamentare. L’uscita suscitò uno sgomento generale e un richiamo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma mai un pentimento da parte di De Luca che si trincerò dietro il fatto che la frase era stata rubata.

Ma poiché il tempo è galantuomo e Meloni non è una che se le fa dire o le manda a dire, ecco arrivare l’occasione per rimettere a posto le cose. Ora, c’è da aspettarsi che qualcuno storca il naso e ritiri fuori la storiella della “regina di coattonia”, ma c’è da scommettere che molti di più si levino in una standing ovation immaginaria per un momento che passerà agli annali della politica come epico.