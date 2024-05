Da Bocelli a Jo Squillo, da Montesano a Enrico Ruggeri: la lunga lista dei vip intervenuti per Chico Forti

In 25 anni di detenzione, Chico Forti non ha mai perso le speranze di tornare in Italia anche grazie a tanti protagonisti del mondo dello spettacolo, che lo hanno sostenuto. Una lunga lista, che vede in prima fila Andrea Bocelli, con la moglie, che sulla scia della grande notorietà internazionale, non gli ha mai fatto mancare il suo supporto. Il cantante italiano è stato pubblicamente citato in queste ore da Andrea Di Giuseppe, il parlamentare di FdI eletto all’estero, che ha seguito la vicenda carceraria di Chico Forti e il suo trasferimento in Italia. “Grazie alla famiglia Bocelli, da sempre al fianco di Chico, per il supporto umano”, ha dichiarato Di Giuseppe.

Alla famiglia Bocelli il primo grazie dopo il ritorno di Chico Forti in Italia

Lo stesso Bocelli ha fatto visita in carcere a Chico Forti. Lo hanno fatto anche altri personaggi del mondo dello spettacolo: tra di loro, la cantante Jo Squillo, che dal Grande Fratello Vip lanciò un accorato appello per poi andare a visitare in carcere il detenuto italiano.

Nel Capodanno 2023, con la cantante italiana è andato a trovare Chico Forti anche il conduttore radiofonico Marco Mazzoli: “Il luogo è orribile, ma non ci fai caso – ha scritto l’indomani sui social lo speaker di Radio 105 – quando sei circondato da anime stupende! Chico è in grande forma, il morale è sempre alto e vive con la speranza nel cuore, la speranza che il governo italiano lo riporti a casa! Che sia l’ultimo Capodanno per lui in questo posto. Possono solo tenere il suo corpo in gabbia, perché la sua anima è ancora libera” ha scritto Mazzoli. Non è stato l’ultimo, ma il penultimo Capodanno. Il governo ha mantenuto la parola

Non ha fatto mancare la presenza fisica a Chico Forti neanche l’attore e produttore Rocco Siffredi, che sulle sue pagine social ha condiviso diversi appelli per la libertà del nostro connazionale e che poi è andato a trovare in carcere in Florida l’ex produttore televisivo italiano.



A favore di Chico Forti, è intervenuto più volte anche il cantante Enrico Ruggeri, il quale ha dedicato anche un brano L’America, all’italiano incarcerato in Florida. Una canzone di protesta sul modello di precedenti illustri, come quello di Bob Dylan, che al pugile Rubin Carter incarcerato per un delitto per il quale si era proclamato innocente, dedicò il brano “Hurricane”.

Altri artisti lo hanno fatto scendendo fisicamente in piazza: come l’attore Enrico Montesano, che partecipò a un’affollata adunata nel giugno 2020 davanti a Palazzo Chigi: “Mi interessa che Chico Forti venga riportato a casa. Al governatore della Florida, dico: Datte una mossa, rimandece Chico”. Quattro anni dopo, la mossa c’è stata. Finalmente.