“Con Giorgia” a piazza del Popolo: giornalisti dal Giappone e cortei dal Pincio: tutto pronto per la kermesse finale

Da Piazza del Popolo, dove nel 2022 insieme agli alleati del centrodestra “prenotò” la vittoria alle elezioni politiche che le avrebbe spalancato le porte di Palazzo Chigi, sabato pomeriggio Giorgia Meloni lancerà la sua sfida in vista del voto europeo dell’8 e 9 giugno: ultimo atto di una campagna elettorale che vedrà la premier e leader di Fratelli d’Italia, candidata come capolista in tutte le circoscrizioni, per la prima volta sul palco da quando è partito il countdown verso la tornata elettorale. A Piazza del Popolo è stato allestito già da due giorni il grande palco della kermesse, posizionato sotto la terrazza del Pincio.

La premier sabato a piazza del Popolo: grande presenza della stampa internazionale

Le scenografia, dove il blu e il tricolore saranno i ‘temi’ dominanti, prevede anche l’utilizzo di led sia verticali che orizzontali: dai quali sarà trasmesso il discorso dal palco. E, a margine, lo spot ufficiale della campagna elettorale di Fdi “Io voto Giorgia perché” in cui lavoratori, donne, giovani, disabili e pensionati spiegano le ragioni del loro voto a sostegno della premier.

“Con Giorgia”: FdI prepara la piazza finale per Meloni

“Con Giorgia” sarà, chiaramente, anche il claim ufficiale della manifestazione del primo giugno. Appuntamento molto atteso che sta attirando anche l’attenzione della stampa internazionale vista la dimensione europea del voto. Olanda, Svizzera, Germania, Gran Bretagna, Francia, Ungheria, Giappone, Turchia, Spagna: questi, apprende l‘Adnkronos, i Paesi di provenienza di molti giornalisti accreditati all’evento (un centinaio, fanno sapere fonti dell’organizzazione).

Cortei, stand e qualche sorpresa

Sempre dalla terrazza del Pincio un corteo di Gioventù nazionale, il movimento giovanile di Fdi, scenderà per dirigersi verso la piazza con striscioni, slogan e “qualche curiosità”, promette chi sta lavorando all’organizzazione dell’evento. Senza sbilanciarsi sul numero di persone attese: “Arriveranno simpatizzanti da ogni parte d’Italia, con mezzi propri”. Non mancheranno stand per la distribuzione di volantini e materiale informativo. La manifestazione inizierà alle 14 e dovrebbe durare due ore e mezza circa: oltre al discorso di Meloni, che chiuderà la piazza, sono previsti altri interventi politici di esponenti di Fdi.

La scaletta

L’agenda della presidente del Consiglio ha imposto una scaletta non particolarmente lunga: alle 18 infatti Meloni è attesa al Quirinale per le celebrazioni del 78esimo anniversario della Repubblica. E’ ancora top secret – ma lo rimarrà per poco – la location dove sarà organizzato il quartier generale di Fdi per la notte elettorale tra il 9 e il 10 giugno. Fratelli d’Italia per ora non ufficializza dove verrà seguito lo spoglio. Ma difficilmente – si osserva in ambienti di Fdi – potrà essere in Via della Scrofa vista la quantità di media da tutta Europa che già si stanno accreditando.