Europee, Fratelli d’Italia chiude la volata elettorale il primo giugno a Piazza del Popolo con Meloni

“Con Giorgia. L’Italia cambia l’Europa”. Fratelli d’Italia, vento in poppa nei sondaggi, è pronta con il grande appuntamento di piazza prima del voto del 9 e 10 giugno. La convocazione (confermata dalle locandine che già corrono sui social) è a Piazza del Popolo a Roma il primo giugno alle ore 14 alla presenza della leader Giorgia Meloni.

FdI chiude la campagna elettorale il primo giugno a Roma

La premier non prenderà parte attivamente alla campagna elettorale, come ha chiarito dal palco della conferenza programmatica di Pescara dove ha annunciato la sua discesa in campo per le europee nel nome di ‘Giorgia’. Non si sottrarrà però al rush finale, prestando volto e voce alla chiusura che, per via della Festa della Repubblica, verrà anticipata al primo giugno, giornata in cui in agenda figura anche il tradizionale aperitivo al Colle con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Campagna light per la premier e chiusura a piazza del Popolo

A distanza di due settimane dalla kermesse pescarese viene dunque confermato lo schema studiato in via della Scrofa. Per Meloni la campagna elettorale sarà ‘light’, ristretta. “Non toglierò un solo minuto all’attività del governo per fare campagna elettorale sul mio nome”, aveva anticipato lei stessa in quell’occasione. Nessuna novità di rilievo, a ben guardare un precedente c’è già. Nel 2009, Silvio Berlusconi candidato alle europee e al timone di Palazzo Chigi. Il leader di Forza Italia non si spese per la campagna elettorale ma partecipò al solo comizio finale, forte del ruolo da presidente del Consiglio costantemente sotto i riflettori.

Tavole tematiche animati da ministri e dirigenti

La presidente Meloni, confermano i suoi, si limiterà a chiudere la campagna di Fratelli d’Italia per le europee il primo giugno a Roma, nella storica piazza che fu di Almirante, lasciando il ‘fardello’ di tirar su voti a ministri, candidati e volti noti del partito. Compresa la sorella Arianna, anche lei con presenze ‘centellinate’ sul territorio: al momento è confermato che prenderà parte a un evento in Salento. Per il resto, la campagna elettorale di Fdi si giocherà ricalcando il modello Pescara, ovvero tavole tematiche animate da ministri e volti noti del partito.