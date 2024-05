Chiara Ferragni, anche Pantene la molla: chi è la la modella che le ha soffiato il contratto

Anche Pantene molla la Ferragni, che perde un’altra prestigiosa collaborazione a causa degli strascichi del “Pandoro gate”: (con il conseguente coinvolgimento nell’inchiesta per truffa aggravata): dopo Safilo, Coca Cola e le Cartiere Paolo Pigna, anche Pantene ha scaricato l’imprenditrice digitale. Il noto brand di prodotti per capelli ha optato per una nuova testimonial, la 40enne modella israeliana Havi Mond, già molto nota nel mondo della moda per aver lavorato con marchi come Ralph Lauren, Chanel, Yves Saint Laurent e Calvin Klein. E somiglia moltissimo alla Ferragni. Era tato buon profeta Federico Mello, giornalista ed esperto dei trend e dei fenomeni collettivi derivanti dai social media. Che in un’intervista rilasciata a noi del secolo avev pronosticato un progressivo calo di immagine per la Ferragni, difficilmente sanabile.

Pantene, via la Ferragni e dentro Havi Mond

D’altra parte i guai giudiziari di Ferragni stanno creando ormai da tempo grattacapi a tutte le aziende che hanno legato la propria immagine a quella dell’imprenditrice: proprio Pantene negli ultimi mesi è stata ripetutamente bersagliata dai commenti negativi dei follower sui propri account social. “Prima di continuare ad acquistare i vostri prodotti vorrei sapere se collaborate ancora con Chiara Ferragni” aveva scritto tempo fa uno di loro, mentre un altro suggeriva: “Cambiate la vostra testimonial di punta in Italia. L’attuale non vi fa fare una gran figura”. Così il mega-marchio ha scelto: via Chiara e dentro una modella “rodata” e di esperienza nel settore della cosmesi.

Chi è Havi Mond

Havi Mond, modella israeliana 40enne, bionda come la Ferragni. Molte proteste avevano già spinto Pantene a rimuovere dal proprio account tutti i post con il volto di Ferragni e tutti i poster con la sua immagine dai negozi. Il che farebbe pensare a una mossa calcolata da tempo. Scegliere una modella dalle fattezze simili potrebbe rispondere al tentativo di dare continuità all’immagine pubblicitaria del marchio. La novità è che una modella professionista del settore scalzi una diva dei social, sia pure finita nella bufera da tempo: il ritorno del professionismo al posto delle professioniste a furor di social. C’è chi già sta facendo notare questo cambio di passo, una sorta di inversione di tendenza.