Andiamo a comandare… senza cellulare: Fabio Rovazzi scippato in diretta streaming (video)

Clamorosa rapina in diretta streaming a Fabio Rovazzi. Il cantante e youtuber, diventato famoso per il brano “Andiamo a comandare” è stato scippato del cellulare mentre faceva una diretta su Instagram a Milano, in corso Garibaldi. Rovazzi stava parlando in live con i suoi follower che gli stavano facendo delle domande. Alle sua spalle, come si vede nel video divenuto rapidamente virale, è avvicinato un ragazzo che gli ha strappato il cellulare dalle mani.

IL VIDEO DELLO SCIPPO

La diretta, a cui stavano partecipando circa 400 persone, è continuata mentre il ladro scappava con il cellulare in mano prima di metterselo in tasca.

Non solo Fabio Rovazzi: anche Brumotti derubato nel centro di Milano

Non è il primo caso di furto in diretta, streaming. Le cronache, anche quelle milanesi, ne sono piene. Proprio a Milano tra le vittime eccellenti c’è anche l’inviato di Striscia la notizia Vittorio Brumotti. Il ciclista è rimasto vittima di un furto il 19 aprile mentre era al lavoro per il tg satirico di Canale 5. Il colpo è avvenuto in pieno giorno e in una zona centralissima: il parcheggio (custodito e videosorvegliato) del grande magazzino La Rinascente, a due passi da piazza Duomo.

Brumotti si trovava in zona per girare un servizio e consegnare l’iconica “merdina” a chi parcheggia nei posti riservati ai disabili senza averne diritto. Ma quando è tornato nel suo furgone, insieme alla troupe, ha trovato una spiacevole sorpresa. Il van che conteneva l’attrezzatura per le riprese era stato scassinato e mancavano telecamere, computer, valigie e pure la bici in carbonio personalizzata dalla scritta Brumotti con cui l’inviato-biker è entrato nel Guinness.

Almeno per Brumotti l’esito non è stato totalmente infausto: nei giorni scorsi sono state ritrovate le sue valigie. Brumotti è andato di persona a riprenderle e a ringraziare l’uomo che ha recuperato i suoi bagagli abbandonati vicino alla spazzatura, nel quartiere milanese di Quarto Oggiaro. L’uomo che le ha raccolte ha raccontato di aver capito che appartenevano a Brumotti grazie a una letterina indirizzata al biker da un fan tredicenne che era custodita nelle borse.