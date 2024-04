Brumotti beffato dai ladri in pieno giorno a Milano: all’inviato di Striscia rubata anche la bici

Da vendicatore e cacciatore implacabile di pusher e malviventi a bordo della sua inseparabile bicicletta a vittima dei ladri: sorte beffarda per Vittorio Brumotti, volto noto di Striscia la notizia.

Il campione di superbike, impegnato da anni nella lotta al crimine, ha infatti subito un furto alla sua autovettura in pieno giorno e per di più in una zona centralissima di Milano: il parcheggio – custodito e videosorvegliato – del grande magazzino del lusso La Rinascente, a due passi del Duomo.

Il misfatto è accaduto nel primo pomeriggio, venerdì 19 aprile, allorché l’inviato di ‘Striscia la notizia si trovava in zona per girare un servizio e consegnare l’ormai celeberrima statuetta a forma di escremento a chi parcheggia nei posti riservati ai disabili senza averne diritto. Sembrava essere andato tutto secondo la prassi, premio consegnato e ritorno alla base, quando è tornato insieme alla troupe al suo furgone e ha trovato una spiacevolissima sorpresa.

Il van che conteneva l’attrezzatura per le riprese era stato scassinato e dal suo interno erano stati sottratti telecamere, computer, valigie e persino la bici in carbonio personalizzata dalla scritta Brumotti con cui l’inviato-biker era entrato nel Guinness. A dare notizia della beffa subita è stato un comunicato di “Striscia la notizia”, annunciando che il servizio andrà in onda nei prossimi giorni sul tg satirico di Canale 5. Secondo il criterio disinvolto di Antonio Ricci e della sua banda di autori, tutto quanto fa notizia e audience (ovviamente anche le disgrazie dei propri inviati).

Chi è Vittorio Brumotti

Vittorio Brumotti, 44 anni, è stato campione del mondo di bike trial, detentore di undici Guinness World Record conquistati in sella alla sua inconfondibile bici personalizzata, ambasciatore del Fai per la tutela del nostro Pianeta, inviato col ruolo di “difensore civico” per Striscia La Notizia e volto di Paperissima Sprint.