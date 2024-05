A Vietri la prima Fiera del libro sul mare: un concorso della “Jack Edizioni” premierà l’incipit più bello

Una Fiera del libro unica, perché il mare non ce l’avrà solo dentro ai racconti che saranno presentati, ma anche fuori, accessibile allo sguardo da posare su uno dei golfi più belli del mondo. La terza edizione della Fiera del Libro di Vietri sul Mare che si terrà nella frazione Marina, a piazza Attilio Della Porta e nella Torre Bianchi, dal 24 al 26 maggio, è un evento dello spirito, più che della carta, un piccolo cammeo nel panorama editoriale e fieristico italiano che raccoglie esperienze innovative e originali. Venti le case editrici ospitate dalla kermesse organizzata dal giornalista Antonio Di Giovanni e dall’amministrazione guidata dal sindaco Giovanni De Simone, con la direzione artistica del professor Luigi Avallone, nell’ambito della rassegna “Vietri Cultura”.

La terza edizione della Fiera del libro di Vietri sul Mare

La terza edizione vedrà la presenza delle case editrici campane Milena Kids, Graus, Il Papavero, Officine Zephiro, Print-Art, Il Quaderno, MREditori, De Nigris, EdizioniARCI, Jack Edizioni, Oltrepasso, Editrice Domenicana Italiana, 1886 Publishing, Galzerano, Gruppo MEA, Marlin, Argon Edizioni e Centopagine. Da fuori regione arriveranno Nessun Dogma, Leone Editore, Nemapress Edizioni e Falco Editore.

La Fiera del Libro è patrocinata dalla Regione Campania, dalla Provincia di Salerno, dal Comune e dalla Pro Loco di Vietri sul Mare. L’evento ha anche un patrocinio particolare, quello della Regione Toscana, con cui è in atto fin dalla prima edizione una sorta di “gemellaggio culturale”, con editori e autori toscani. La tre giorni sarà inoltre seguita dai media partner della manifestazione: l’Associazione Giornalisti Cava de’ Tirreni – Costa d’Amalfi “Lucio Barone”, Radio Città 105, L’Ora, ArtesTv, Portale Letterario, 360 Web Tv, Resportage, Sensi Comunicazione.

Oltre ad aderire all’iniziativa ‘Posto Occupato’, campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e di genere, la fiera proporrà una esposizione di opere d’arte nella Torre Bianchi curata dell’associazione ‘Nimia’.

Gli autori della “Jack Edizioni”, da Luca Maurelli a Michelangelo Iossa e Carla Buccino

Michelangelo Iossa (Fleming/Luciano. Ian e Lucky a Napoli), Michela Bilotta (La metrica dell’oltraggio), Roberto Artellini (Senza apparente motivo),Valerio Mattei (Beatle-Magìa), Carla Buccino (La danza del confine), Luca Maurelli (Ti serve uno bravo), saranno gli autori della Jack Edizioni presenti alla Fiera del Libro di Vietri sul Mare dal 24 al 26 maggio.

Il boom della psicologia, il business dei pazienti, i diversi approcci metodologici ma anche tutti gli aspetti personali del rapporto che si instaura nello studio di uno “strizzacervelli” sono al centro dell’ultimo libro del giornalista napoletano Luca Maurelli, “Ti serve uno bravo. Manuale d’amore per pazienti di psicologi, psicoterapisti e strizzacervelli”, che sarà presentato sabato 25 maggio, alle ore 19, in località Torre Bianchi, piazza A. della Porta, alla presenza dell’autore e di due psicoterapeute, Carla Buccino (che firma la postfazione del volume) e Veronica Benincasa, con la moderazione della giornalista Stefania Maffeo (360 webtv). Luca Maurelli, nel suo “manuale”, si addentra nei segreti di uno studio di un analista svelando i piccoli e grandi segreti che vivono tra terapeuta e pazienti, che legano i propri destini l’uno all’altro molto più di quanto accada normalmente tra un normale medico e un suo assistito.

La Jack Edizioni, un progetto ecosostenibile

La Jack Edizioni è nata nel 2022 su iniziativa dei fratelli Raguzzino – Andrea, 48 anni, avvocato napoletano, e Dario, 47, architetto – come “costola” della Cura il mondo ETS, una associazione culturale che si occupa della salvaguardia del pianeta mediante la promozione di comportamenti virtuosi e sostenibili tesi a migliorare le condizioni di vita della presente e soprattutto delle future generazioni. In quest’ottica, la Jack Edizioni svolge due compiti: quello da fungere da strumento di autofinanziamento per l’associazione, connotandosi quindi come casa editrice no profit, e quello di “avere cura del mondo” attraverso la diffusione di contenuti culturali, letterari e poetici. I libri della Jack Edizioni sono tutti disponibili sia in formato cartaceo che in formato ebook su tutti i principali store online. Sono distribuiti a livello mondiale da Amazon e quindi le versioni cartacee possono essere acquistate in qualsiasi libreria che si serva anche di Amazon come distributore. In linea con la sua filosofia, la “Jack” sceglie un sistema di stampa on-demand: i libri vengono stampati solo quando acquistati, e ciascun libro stampato viene poi venduto. In questo modo, si evitano le stampe inutili, le rese, le giacenze e il macero, con conseguente abbattimento dei costi sia in termini puramente economici che, cosa ben più importante, in termini ecologici e di risparmio energetico.

Il concorso Incipit bellissimi

La Jack Edizioni, da venerdì 24, presso il proprio stand, lancerà il concorso “Incipit bellissimi” (collegato a un profilo Instagram) che consentirà ai partecipanti alla Fiera del Libro di votare le proprie “prime righe” preferite scelte, tra quelle di scrittori più o meno noti, dagli autori della casa editrice. La votazione avverrà apponendo una croce su un tabellone sul quale saranno riportati gli incipit o inquadrando un QR Code che consentirà di effettuare la scelta da una pagina web. I nomi degli autori saranno coperti per consentire una scelta non sulla base della popolarità degli scrittori ma del gradimento dell’incipit stesso, per poi svelare l’autore vincitore nel corso di una cerimonia che si svolgerà sabato alle 20 presso lo stand della Jack Edizioni.

Tra tutti coloro che lasceranno una mail o un recapito e avranno indicato l’incipit più votato, sarà sorteggiato un vincitore al quale andranno dieci libri editi dalla Jack Edizioni.