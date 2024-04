Un fotografo, una musa, i molti volti delle donne: al Maxxi arriva “Through Her Eyes” del maestro Max Vadukul

Quaranta scatti, uno dei grandi maestri della fotografia contemporanea, una musa. Sono gli ingredienti della mostra Through Her Eyes – Timeless Strength, che sarà allestita all’interno del Corner del Maxxi di Roma dall’8 al 19 maggio: la rassegna racconta, attraverso l’obiettivo di Max Vadukul e l’interpretazione della top model Ludmilla Voronkina Bozzetti, l’eterno femminile e rappresenta un tributo alla figura della donna nei suoi molteplici aspetti.

Le 40 fotografie in bianco e nero si presentano come un viaggio che attraversa i secoli e le tradizioni e, nei giorni che precedono e seguono la festa della mamma, anche come un omaggio alla figura della madre: quella dei ricordi di ieri, del mondo di oggi, del volto che avrà domani.

Negli scatti, spiegano gli organizzatori, “Ludmilla è contemporaneamente figlia, moglie, madre, seduttrice, lavoratrice, è assorta e distaccata, a volte triste e pensierosa, ma anche forte, sicura di sé e trionfante. È una, nessuna e centomila: spirito indipendente, al centro della vita sociale e familiare, in dialogo con il suo io interiore e con il proprio spazio. Vadukul dimostra che la donna è un caleidoscopio infinito di prospettive e mondi diversi, un mondo femminile infinito che non può essere semplificato in un’unica angolatura”.

E, ancora, in ogni foto “il suo sguardo penetrante risveglia nello spettatore la profonda consapevolezza dell’impossibilità di etichettarla: lei è contemporaneamente tutto, racchiude nel suo grembo la vita e nelle sue mani il futuro. L’arte di Vadukul diventa, così, un tributo alla storia della donna, al suo incedere nel mondo nel corso dei secoli. L’energia e la forza femminile di Ludmilla – che attraversa la storia ed esplode negli scatti dell’artista – richiamano nel cuore di chi osserva il sempiterno rispetto dovuto alla donna”.

“Through Her Eyes – Timeless Strength è stato un viaggio straordinario in cui è emersa una visione di pura forza”, ha spiegato Max Vadukul, sottolineando come la figura di Voronkina Bozzetti abbia avuto un ruolo centrale nell’ispirare prima e dare vita poi alla sua visione. “Sono davvero orgogliosa di essere stata la musa ispiratrice e unica protagonista di questo straordinario progetto realizzato dal leggendario Max Vadukul”, ha commentato la modella, parlando di “un grande lavoro che pone l’attenzione sulle donne valorizzandole”.

“È un grande onore che, dopo Gallerie d’Italia, una delle eccellenze museali più importanti dell’arte contemporanea quale il Maxxi abbia deciso di accogliere il nostro progetto, amplificando così il nostro messaggio di amore e bellezza del mondo delle donne”, ha aggiunto Ludmilla. La mostra, prima che a Roma la mostra è stata ospitata a Dubai e Milano, e gode del patrocinio di Camera Nazionale della Moda Italiana e Terziario Donna Confcommercio Roma. Lo shooting si è tenuto all’interno di Villa Gattoni a Meleti, in provincia di Lodi, dove gli spazi sono stati ridisegnati in una chiave cinematografica dalla direttrice creativa Nicoletta Santoro, stylist che nella sua lunga carriera ha lavorato a livello internazionale con riviste di moda, fotografi e fashion designer di primo piano.

(In foto uno degli scatti di “Through Her Eyes – Timeless Strength”)