Tragedia sfiorata a Milano: spinge una ragazza sui binari della metro. 52enne arrestato per tentato omicidio

Quella descritta da chi ha assistito alla scena sembra ripresa da un film dell’orrore di bassa lega. E invece è la cruda realtà che si sono ritrovati a guardare in faccia loro malgrado tutti coloro che si trovano sulla banchina della metropolitana di Milano in attesa del convoglio cittadino. Esattamente alla fermata della metro verde M2 di Lambrate, zona Est della città. Una sequenza agghiacciante, anche per la gratuità e l’estemporaneità di quanto avvenuto all’improvviso, senza un perché. Un dramma sfiorato che si è consumato in pochi istanti, nel momento in cui un 52enne – in evidente stato di alterazione – ha spinto sui binari una ragazza di 25 anni che ha avuto la sventura di ritrovarsi nel posto sbagliato e nel momento sbagliato. E sicuramente, nelle vicinanze della persona sbagliata…

Milano, spinge una ragazza giù sui binari della metro: l’uomo arrestato per tentato omicidio

L’unica fortuna, per la giovane, è stata che in quel momento non era in arrivo alcun convoglio. E la ragazza, che in altre circostanze sarebbe rimasta inevitabilmente travolta dal convoglio, ne è uscita illesa. L’uomo invece, un italiano di origine dominicana e con precedenti, dopo averla spinta giù dalla banchina, facendola cadere di peso sui binari, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Ora si trova nel carcere di San Vittore in attesa dell’interrogatorio di convalida e delle valutazioni dell’autorità giudiziaria.

Ragazza spinta sui binari della metro di Milano: salva perché in quel momento non è passato il treno

Tutto si è consumato nel giro di brevi, concitati istanti venerdì, poco prima delle 23, quando l’uomo, in forte stato di agitazione, ha cominciato a farsi notare con azioni di disturbo indirizzate a chiunque fosse presente sul posto. Spaventando le persone in attesa sulla banchina, e concentrando poi la sua attenzione molesta su una coppia di giovani, presi di mira in particolar modo a un certo punto. Fino ad arrivare a scagliarsi sulla giovane che ha poi improvvisamente scaraventato giù sui binari. La ragazza è stata subito soccorsa dal fidanzato e dai presenti, che l’hanno tempestivamente aiutata a risalire prima che arrivasse il treno.

L’uomo fermato dalla polizia e arrestato per tentato omicidio

Nella caduta la vittima ha battuto la schiena sui binari, anche se – subito soccorsa e portata all’Ospedale Fatebenefratelli – non ha fortunatamente riportato danni fisici importanti. Tanto che è stata prontamente dimessa. Il 52enne, nel frattempo, è stato bloccato grazie al tempestivo intervento degli agenti del Commissariato Lambrate, che hanno neutralizzato la minaccia. Resta da chiarire, al momento, stante l’evidente stato di agitazione in cui versava l’uomo a detta dei testimoni, se abbia agito sotto l’effetto di medicinali. Di sostanze stupefacenti. O alcool. Anche per dare un minimo di spiegazione logica a una vicenda folle. Una brutta storia che poteva trasformarsi in tragedia.