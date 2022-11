Paura alla metro di Milano, un uomo colto da malore finisce sui binari. Salvo per miracolo

Momenti di paura alla stazione di Lambrate a Milano. Linee interrotte per oltre mezz’ora per evitare il peggio. Un malore improvviso, perde l’equilibrio e finisce sui binari della metro. È successo oggi pomeriggio poco dopo le 18.15 a Milano. L’uomo di 61 anni si trovava alla stazione Lambrate della linea verde M2, in attesa del treno diretto a Gessate. Quando all’improvviso si è sentito male, ha perso i sensi ed è caduto sui binari.

Milano, un uomo si sente male e scivola sui binari della metro

Soltanto l’intervento immediato degli operatori della metro ha evitato il peggio. La linea è stata subito interrotta dal personale Atm. Sul posto sono intervenuti immediatamente sanitari del 118. Che, insieme ad una squadra dei vigili del fuoco, hanno sollevato l’uomo dai binari riportandolo al livello della banchina. E lo hanno soccorso. Il 61enne è stato quindi trasportato in codice giallo al pronto soccorso. La linea è stata ripristinata dopo una 30 di minuti ed ha ripreso a funzionare regolarmente. Sul caso indagano i carabinieri di Milano.