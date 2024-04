Stati Uniti d’Europa o Europa delle nazioni? A Roma destra e sinistra dialogano sul futuro dell’Ue

Le elezioni dell’8-9 giugno rappresentano uno spartiacque per il futuro dell’Unione europea tanto da un punto di vista politico quanto per la visione culturale alla base dell’idea di Europa nei prossimi anni. Per questo il think tank conservatore Nazione Futura e la fondazione progressista Ottimisti e Razionali hanno organizzato questo venerdì 5 aprile a Roma l’evento “Stati Uniti d’Europa vs Europa delle nazioni” in cui discutere di Europa in vista dell’imminente appuntamento delle elezioni europee.

Alle ore 16 si discuterà delle sfide dell’Europa in un panel introdotto dal vicepresidente di Nazione Futura Ferrante De Benedictis, dal presidente di Ottimisti e Razionali Claudio Velardi e dall’imprenditore Chicco Testa. Interverranno Giuliano Amato parlando delle istituzioni, Marco Minniti di immigrazione, Giovanni Orsina di Politica e Mario Sechi di Europa/Stati Uniti.

Alle 17.30 si parlerà dell”Europa dopo le elezioni, introducono il presidente di Nazione Futura Francesco Giubilei e Michele Vitiello della Fondazione Ottimisti e Razionali con gli interventi di Deborah Bergamini (Forza Italia), Maria Elena Boschi (Italia Viva), Susanna Ceccardi (Lega), Giovani Donzelli (Fratelli d’Italia), Giuseppe Provenzano (Partito Democratico) moderati da Tommaso Cerno.

“Dopo il successo del primo evento ‘Ma cos’è la destra, cos’è la sinistra’ organizzato lo scorso autunno, abbiamo deciso di replicare il format per confrontarci questa volta sul futuro dell’Europa – spiegano Francesco Giubilei, Chicco Testa e Claudio Velardi – e in occasione dell’evento di venerdì lanceremo tre proposte per un’Europa del buon senso che a nostro giudizio accomunano conservatori e progressisti”.

Evento a ingresso libero, info e iscrizioni: destrasinistraevento@gmail.com