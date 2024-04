Si sposa in carcere uno degli assassini di Willy Monteiro. Condannato a 22 anni, Pincarelli ha trovato pure moglie

Pochi giorni fa la condanna in via definitiva a 22 anni di carcere, ma ciò non impedirà a Mario Pincarelli di sposarsi domani. Lo farà nel carcere a Civitavecchia unendosi in matrimonio con una 28enne residente in un Comune a nord di Roma. Pincarelli è stato condannato in Cassazione, insieme ai fratelli Marco e Gabriele Bianchi e a Francesco Belleggia per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne di Paliano ucciso a calci e pugni il 6 settembre 2020 a Colleferro, in provincia di Roma.

La visibilità mediatica che Pincarelli ha ottenuto ha fatto sì che la 28enne, vedendolo ai telegiornale, sia rimasta folgorata dal personaggio. Lei gli ha proposto il matrimonio dopo un rapporto epistolare. Inutile dire che la futura sposa “crede nell’innocenza di Mario” secondo quanto riporta l’Agenzia Nova.

Domani a mezzogiorno, una decina di invitati in tutto, parteciperanno alla cerimonia all’interno del carcere di Civitavecchia. Un rito civile, sobrio come prevede il regime carcerario. Intanto, la Cassazione si è espressa in maniera definitiva su due dei quattro imputati, ovvero Pincarelli e Belleggia. In particolare, per Pincarelli, il suo avvocato, Loredana Mazzenga, è riuscita a strappare una condanna a 22 anni che, seppure pesante, è la meno afflittiva dei quattro. Mentre Francesco Belleggia è stato condannato a 23 anni. Per quanto riguarda Marco e Gabriele Bianchi, invece, i supremi giudici hanno confermato il reato di omicidio volontario, quindi con una condanna minima a 24 anni, ma ha rinviato i due in Appello per discutere sulle attenuanti generiche.