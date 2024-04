Roma, rissa tra studentesse al liceo: volano calci, schiaffi e spintoni, e in due finiscono all’ospedale

È successo ancora: a pochi giorni dalla rissa tra due 15enni fuori di una scuola nel Bresciano, dove per un miracolo non c’è scappato il morto – considerato che una delle due ragazze che si sono ferocemente picchiate a un certo punto del corpo a corpo ha tirato fuori un coltello e ha cominciato a pugnalare ripetutamente la coetanea, poi finita in ospedale – ai disonori della cronaca finisce un altro caso di rissa tra studentesse, stavolta registrato in un liceo della capitale. Sale di poco il numero delle duellanti – nel caso romano sono tre le protagoniste-vittime della vicenda – e l’età delle protagoniste dell’ennesima azzuffata tra studentesse: tutte e tre 17enni.

Roma, rissa tra studentesse al Liceo Seneca

Succede tutto ieri mattina, e nel giro di pochi istanti. E degenera in ancora meno: tre studentesse del Liceo Seneca, arrivano pesantemente alle mani nella sede dell’istituto di Via Stampini. Le tre si sono minacciate e spintonate al culmine di una lite scoppiata, neanche a dirlo, per motivi banali; e si sono calmate solo all’arrivo dei carabinieri sul posto. Per due di loro, ferite lievemente, si è reso necessario l’intervento sul posto dei sanitari del 118.

Minacce e spintoni, solo l’arrivo dei carabinieri riporta la calma

Un parapiglia che nel giro di breve si è trasformato in rissa, scoppiato quasi all’improvviso e sotto gli sguardi sgomenti dei compagni di scuola che hanno assistito al match a tre sul ring improvvisato in aula. Le tre studentesse di 17 anni, tutte frequentati la sede distaccata del liceo Lucio Anneo Seneca, hanno cominciato a discutere animatamente tra di loro. Poi i toni si sono surriscaldati, e i modi si sono arroventati. Il tutto sempre davanti ai loro compagni di scuola. Non c’è voluto molto perché la temperatura del confronto salisse fino a degenerare in scontro aperto che, dalle parole, è passato velocemente ai fatti.

Rissa tra studentesse, nella colluttazione a tre, in due finiscono in ospedale

E giù con schiaffi, calci e spintoni che hanno colpito nel segno e che alla fine della colluttazione hanno dato esito a contusioni e ferite lievi per due delle adolescenti accompagnate dalle ambulanze del 118 al policlinico universitario Agostino Gemelli, dove sono state medicate e dimesse. Ma come anticipato, i sanitari del 118 non sono gli unici chiamati a intervenire in quella scuola: la situazione degenerata in rissa, infatti, ha richiesto tanto da richiedere l’intervento dei carabinieri nell‘istituto superiore in zona Valle Aurelia. Saranno proprio i militari, infatti, una volta giunti sul posto, a identificare le tre studentesse protagoniste della rissa al femminile fortunatamente interrotta dall’arrivo delle forze dell’ordine prima che la situazione degenerasse ulteriormente.