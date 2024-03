Brescia, 14enne accoltellata in una rissa tra ragazzine: i coetanei filmano e non intervengono (video)

Una ragazza di 15 anni ha accoltellato una 14enne al culmine di una rissa a Roè Volciano, in provincia di Brescia. La rissa è avvenuta sotto gli occhi di decine di altri ragazzi, nessuno dei quali è intervenuto per dividere le due coetanee e che, anzi, come emerge da un video che sta avendo ampia circolazione in rete, incitavano la lotta. La 14enne è stata ricoverata in condizioni “serie”. La 15enne è stata portata in caserma a Salò e nei suoi confronti la Procura dei minori starebbe valutando anche l’accusa di tentato omicidio. Entrambe le giovanissime sono nate a Brescia da famiglie di origini marocchine.

La rissa tra le ragazzine di Brescia alla fermata dell’autobus

I fatti si sono verificati nel primo pomeriggio di giovedì a una fermata dall’autobus, dove era assiepati decine di studenti usciti da scuola. La due ragazze hanno iniziato un violento litigio, con calci, schiaffi, capelli tirati, forse per un ragazzo conteso. A un certo punto la 15enne ha tirato fuori un coltello e ha iniziato a colpire ripetutamente la “rivale”, che secondo quanto emerso sarebbe stata ferita a un braccio, al fianco e a una gamba. Le sue condizioni sono descritte come serie, ma non è in pericolo di vita.

I ragazzi intorno incitano e non intervengono

Dal video, che gira sui social e che è stato ripreso dalle file dei presenti, si vede che per lungo tempo non interviene nessuno. Solo alla fine, dopo i ripetuti fendenti, si fa avanti una terza ragazza che blocca la mano della ragazza col coltello, facendola cadere. A quel punto la ripresa si interrompe.