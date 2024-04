Rom incinta picchiata, Meloni: “Inaccettabile. Dal governo lotta al racket, altri chiudevano gli occhi”

“Continueremo a implementare questo lavoro per fermare il racket del borseggio e proteggere la sicurezza di tutti i cittadini, specialmente nelle stazioni, nelle metropolitane e in tutte le zone sensibili della nostra Nazione”. Con un post sui social il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha commentato la notizia della borseggiatrice rom incinta picchiata alla stazione Termini dai suoi sfruttatori poiché non aveva rubato abbastanza. Il premier ha parlato di “episodio inaccettabile”, ricordando le misure anti borseggio inserite dal governo nel Pacchetto sicurezza.

Meloni: “Episodio inaccettabile. Noi intervenuti contro il racket, altri chiudevano gli occhi”

“L’ennesimo episodio inaccettabile che dimostra l’importanza di contrastare con determinazione il borseggio e l’accattonaggio forzato, fenomeni che colpiscono non solo le vittime dirette, ma anche coloro che, in alcuni casi, sono costretti a praticarli”, ha scritto Meloni, rilanciando uno dei tanti titoli con cui è stata data la notizia. “Il governo ha avuto il coraggio di intervenire su questo fenomeno, sul quale altri hanno chiuso gli occhi, con le misure anti borseggio contenute nel Pacchetto Sicurezza, attualmente al vaglio del Parlamento”, ha proseguito il premier, ribadendo l’impegno dell’esecutivo per fermare il racket e tutelare tutti i cittadini.

Foti: “Scoperchiato il vaso di Pandora sullo sfruttamento”

Sul caso è intervenuto anche il capogruppo di FdI alla Camera, Tommaso Foti. “L’aggressione avvenuta nel vagone della metropolitana di Roma ai danni di una donna rom incinta da parte dei sui protettori è raccapricciante e scoperchia il vaso di Pandora non solo sui reati di borseggio, a cui chi utilizza i mezzi pubblici deve sottostare, ma anche sullo sfruttamento dell’accattonaggio forzato”, ha sottolineato, ricordando che “sono fenomeni gestiti da vere e proprie reti criminali che spesso fanno uso di violenza, abuso o minacce per punire o intimorire la vittima”.

Cosa prevede il “Pacchetto sicurezza” approvato dal governo

“Quella sulla sicurezza è una scelta di campo per il governo Meloni che ha previsto, con il ‘pacchetto Sicurezza’, una stretta importante verso questo tipo di illeciti, per troppo tempo tollerati”, ha proseguito l’esponente di FdI, spiegando che “la misura prevede, tra le altre cose, la possibilità di impedire l’accesso nelle metropolitane e nelle altre aree del trasporto pubblico a chi è già stato denunciato o condannato, pene più severe per chi impiega minori nell’accattonaggio e un regime più articolato per l’esecuzione della pena per le donne condannate quando sono in stato di gravidanza o sono madri di figli fino a tre anni. Un provvedimento – ha concluso Foti – che rappresenta un giro di vite rispetto al passato e un messaggio chiaro a chi pensa di vivere delinquendo”.