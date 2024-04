Rampini: “Trump rischia di vincere. Lui va ai funerali dei poliziotti, Biden tra i miliardari” (video)

Se vi interessa conoscere i motivi per cui Donald Trump rischia di vincere le presidenziali, concentratevi sugli errori dei suoi avversari. Federico Rampini esordisce così in un video su Tik Tok. L’editorialista invita chi ascolta a rammentare un episodio avvenuto prima di Pasqua a cui ha assistito: “A New York, nella mia città, sono affluiti ben 4 presidenti degli Stati Uniti: i tre democratici, Clinton, Obama e Biden sono giunti per una raccolta fondi milionaria al Radio City Hall per la campagna elettorale del presidente uscente. C’erano pop star multimilionarie, c’era tutta la New York ricca. C’è chi ha pagato 100mila dollari per un biglietto. C’è chi ha pagato 10mila dollari per farsi fotografare da una illustrissima fotografa di moda mentre stringeva la mano a Barack Obama”, illustra l’editorialista e saggista.

Rampini: “Tre presidenti democratici erano nel posto sbagliato”

“Mentre quei tre erano lì bloccando il traffico di mezza Manhattan a raccogliere 25 milioni di dollari, l’altro, il quarto presidente, Donald Trump – fa notare Rampini- era ai funerali di un poliziotto. Un poliziotto che qui a New York è stato barbaramente ucciso da un pregiudicato. Il criminale che gli ha sparato a bruciapelo era stato arretato 21 volte. Ed era a piede libero”. Rampini fa notare che lo “stile” dei 4 presidenti e le scelte di presenziare in due contesti diametralmente opposti potrà fare la differenza da qui a novembre. “Ecco, quel giorno c’erano tre presidenti nel posto sbagliato e uno solo nel posto giusto”.

Rampini: “Solo Trump era nel posto giusto”

Non è la prima volta che Rampini descrive i diversi approcci dei due candidati rispetto a “due Americhe” distanti. Questo episodio è molto illuminante. Nel suo programma su La7 “Inchieste da fermo” si è molto soffermato sulla popolarità di Trump e delle mosse di Biden, non lesinando critiche al presidente uscente e formulando scenari sempre interessanti e inediti in caso di vittoria dell’uno o dell’altro.

(Qui il video da Tik Tok ripreso dal Corriere online)