“Trump ha un piano per la pace in Ucraina”. La smentita: nessun piano finché non torna alla Casa Bianca

Il piano segreto di Donald Trump per porre fine alla guerra in Ucraina, riportato dal Washington Post, è stato catalogato come “fake news” dallo staff dell’ex presidente. Conversando con il New York Post, Jason Miller, consigliere della campagna del tycoon sottolinea che Trump non si occuperà di un presunto piano di pace finché non sarà in carica alla Casa Bianca e non potrà valutare tutte le opzioni sul tavolo. “È una notizia completamente falsa del Washington Post, la stanno inventando”, ha detto Miller che ha poi sottolineato: “Il presidente Trump è l’unico a parlare di fermare le uccisioni. Joe Biden parla di ulteriori omicidi”.

Secondo quanto riportato dal Wp, l’idea di Trump sarebbe quella di fare pressioni su Kiev affinché ceda alcuni territori a Mosca. Nello specifico si tratterebbe della Crimea e del Donbass. Un approccio che, di fatto, asseconderebbe la volontà iniziale di Vladimir Putin a cui verrebbe “condonata” la violazione dei confini ucraini e la violazione del diritto internazionale. Come sottolinea il Washington Post, l’approccio è diametralmente opposto a quello tenuto finora dall’amministrazione Biden, impegnata a sostenere militarmente l’Ucraina enfatizzando a più riprese la gravità dell’aggressione russa.

Trump presenta la sua politica su aborto: compassione e buonsenso

L’ex presidente Usa ha affermato che quest’oggi farà un annuncio sulle sue politiche sull’aborto prima delle elezioni presidenziali di novembre. “Pubblicherò la mia dichiarazione sull’aborto e sul diritto all’aborto” ha scritto sul social Truth. “I repubblicani – dice – e tutti gli altri, devono seguire i loro cuori e le loro menti, ma ricordate che, come Ronald Reagan prima di me, io e la maggior parte degli altri repubblicani, crediamo nelle eccezioni per stupro, incesto e (pericolo per la) vita della madre. Bisogna mostrare grande amore e compassione anche solo pensando al tema della vita, ma allo stesso tempo dobbiamo usare il buon senso nel renderci conto che abbiamo un obbligo per la salvezza della nostra Nazione, che attualmente è in grave declino”.

La posizione dell’ex presidente: pronto a una posizione più moderata

La posizione di Trump è descritta come decisiva in vista delle elezioni presidenziali autunnali e l’annuncio è seguito con grande attenzione sia dai repubblicani che dai democratici. Da più di un anno l’ex capo di stato e aspirante alla presidenza evita di chiarire la sua posizione sulla questione, scrivono i media americani che citano Ap. Parallelamente, un certo numero di stati a guida repubblicana hanno introdotto restrizioni sempre più severe sul diritto all’aborto.

Nel tentativo di accontentare tutti, Trump dovrebbe proporre un compromesso, riferisce Politico. In un post sulla sua piattaforma Truth Social, accenna a una posizione più moderata sull’aborto per “fare felici entrambe le parti” e riuscire a vincere le elezioni.