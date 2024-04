Rai, finisce l’era del sindacato unico: firmato l’accordo con Unirai. Palese: “Una scelta di pluralismo”

Non più solo l’Usigrai, ma anche Unirai: nella tv pubblica finisce l’era del sindacato unico dei giornalisti. Azienda e Unirai-Figec-Cisal, il nuovo sindacato dei giornalisti, costituito lo scorso 16 dicembre, hanno infatti firmato un protocollo di relazioni industriali e sindacali che riconosce alla nuova sigla una significativa rappresentatività dei giornalisti Rai. Si tratta di un passaggio storico per viale Mazzini.

La Rai firma il protocollo di relazioni industriali e sindacali con Unirai

Il protocollo è stato firmato tra l’azienda, rappresentata dall’amministratore delegato Roberto Sergio e dal direttore generale Giampaolo Rossi, e la nuova sigla, dipartimento autonomo della Figec Cisal. “Per noi – ha commentato Francesco Palese, segretario di Unirai – si tratta di un fondamentale passaggio che rappresenta un nuovo punto di partenza. Abbiamo chiesto l’impegno da parte dell’azienda ad aprire, nell’immediato, la trattativa per il rinnovo del contratto integrativo, scaduto da molti anni. La presenza di un nuovo interlocutore riconosciuto – ha aggiunto Palese – rappresenta una buona notizia per il sindacato. Il pluralismo di voci può solo far bene a tutti”.

Il segretario Palese: “Il pluralismo fa bene a tutti”

“Il protocollo Rai-Unirai Figec Cisal rappresenta un ulteriore traguardo storico per il pluralismo sindacale nella categoria dei giornalisti”, ha sottolineato il segretario generale Carlo Parisi, il presidente Lorenzo Del Boca e il delegato agli affari giuridici e legislativi della Figec Cisal Pierluigi Roesler Franz. “Il dipartimento Unirai – hanno detto ancora – è stato istituito nello spirito con cui, il 28 luglio 2022, è stato fondato un sindacato ‘per’ e non ‘contro’ con il semplice obiettivo di offrire una casa a quanti non si riconoscono nel pensiero unico”.