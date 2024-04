Prof presa a schiaffi dallo studente: “Hai capito chi comanda?” E i compagni di classe filmano (video)

Sui social fa discutere il video registrato nelle ultime ore in una scuola americana di Winston-Salem, nel Nord Carolina, dove uno studente afroamericano prende ripetutamente a schiaffi una insegnante, che rimane pietrificata dal terrore, incapace di reagire, se non di sottomettersi agli abusi dello studente. Un video che, dopo poche ore, è finito sui principali notiziari Usa con le conseguenti azioni legali e disciplinari.

Lo studente della Parkland High School di Winston-Salem ripreso nel video a schiaffeggiare ripetutamente la sua insegnante all’interno di un’aula è stato imputato di due capi d’accusa: aggressione e minacce. Lo ha comunicato l’ufficio dello sceriffo della contea di Forsyth.

Wild footage shows a student slap a teacher across the face twice while he taunts her. This reportedly happened at Parkland High School in Winston-Salem, North Carolina.

The sheriff’s office says they are investigating. pic.twitter.com/LpTHGY6B40

