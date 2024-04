Milano, tutti pazzi per “Billy Elliot”: 150 ragazzi portano il musical in piazza. L’applauso della folla è incontenibile (video)

Un palcoscenico allestito in Piazza Duomo, a Milano, per dare vita ad un flash mob dedicato a Billy Elliot, il protagonista dell’omonimo musical.

Il ballo in piazza di 150 ragazzi

Oltre 150 ragazzi, bambini e adolescenti hanno danzato sulle note del “Lago dei Cigni” insieme al cast dello show, in scena fino al prossimo 14 aprile al Sistina Chapiteau. La magia dell’esibizione è continuata in piazza San Babila, tra la sorpresa e gli applausi dei passanti, conquistati dai giovani ballerini, in un’atmosfera di grande energia.

Piparo porta a Milano il musical “Billy Elliot”

“Un inno alla danza da parte degli adolescenti che nella storia di Billy Elliot vedono il loro sogno riflesso, uno spettacolo che fa veramente bene a chi ama l’arte e la danza. Billy Elliot è una storia di coraggio, volontà, leggerezza, che tra ironia e commozione incanta il pubblico di ogni età”, ha spiegato Massimo Romeo Piparo, regista e autore dell’adattamento italiano, che vede tra i protagonisti Giulio Scarpati e Rossella Brescia. L’happening è poi proseguito nell’antistante Spazio Lenovo dove si è svolto il Meet&Greet dello spettacolo con il cast al completo. Il personaggio di Billy Elliot, reso celebre dall’omonimo film del 2000, è ispirato alla storia vera del ballerino Philip Mosley.