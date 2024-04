“Mi candido a sindaco”. Ma non va alla sua presentazione. Pd da ridere anche a Borgaro (video)

Si era candidato nel “campo trasversale”, per agganciare gli scontenti dell’amministrazione uscente del comune di Borgaro, nel Torinese, chiamato al voto nell’Election day dell’8-9 giugno. Ma il candidato a sindaco, Paolo Massa, del Pd, ingegnere e consigliere comunale uscente, che aveva abbandonato la maggioranza in cui era stato eletto tempo fa e che all’ultimo minuto aveva rifiutato la candidatura con la lista Gambino, all’ultimo minuto non si è presentato alla conferenza stampa delle tre liste che hanno deciso di mettersi insieme per dare una svolta all’amministrazione di Borgaro, 12mila abitanti. Tutto era pronto per l’annuncio di Paolo Massa: era prevista anche una conferenza stampa già convocata e con tutti i cronisti del territorio presenti ma il candidato sindaco, che da esponente del Pd aveva intenzione di creare un campo largo e trasversale a sinistra, s’è ritirato prima di scendere in campo. “Abbiamo messo da parte le nostre ideologie personali perchè crediamo che i Comuni sotto i 15mila abitanti si debba ragionare si debba ragionare in un’ottica di bene comune e non di ideologie”, avevano detto gli esponenti delle liste a sostegno del candidato del Pd. Ma Massa ha messo tutti d’accordo prima del tempo.