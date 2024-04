Mazza: a Francoforte porto una cultura plurale, senza barriere, che guarda alle radici e al futuro

Non egemonia culturale ma cultura plurale. Non una cultura prevalente sulle altre ma pari dignità tra orientamenti culturali. E’ questo il succo della visione con cui Mauro Mazza, Commissario straordinario del Governo per la Buchmesse di Francoforte 2024, sta organizzando la partecipazione dell’Italia, ospite d’onore quest’anno, alla più grande fiera del libro del mondo, in programma dal 16 al 20 ottobre. Un succo che emerge dalla conversazione con Luigi Mascheroni, pubblicata oggi da Il Giornale.

Mazza si dice “soddisfatto di quello che io e la squadra abbiamo fatto finora. Stiamo centrando l’obiettivo di portare a Francoforte una cultura plurale e aperta, che non escluda nessuno, ma comprenda voci e personalità che in altre stagioni non sono state ascoltate. Bisogna mettere in circolo tante idee, sulle quali tutti possono discutere con pari dignità. Lo so che sembra una provocazione, ma è da un secolo, dagli anni di riviste come La Voce e Lacerba e delle avanguardie che in Italia manca un vero pluralismo culturale”.

Lo slogan sarà “Radici nel futuro“, ma Tolkien stavolta non c’entra. “Conosco bene il mondo di Tolkien, ma le letture che mi hanno formato sono altre. Lo slogan – che ai tedeschi è piaciuto molto – significa che il presente deve prendere il meglio del nostro passato, non tutto: solo il meglio, e con questo andare verso il futuro. Non voglio più pensare a una cultura schierata, una cultura delle contrapposizioni. Non voglio più sentire uno storico dire che Giorgia Meloni è neonazista: quello non è un contributo intellettuale, quello è puro odio. Vorrei invece intellettuali che si parlassero senza barriere, tutto qui”.