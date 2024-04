Maternità surrogata, FdI: “Bene il reato europeo di sfruttamento. L’utero in affitto è pratica disumana”

Soddisfazione di FdI per il voto al Parlamento Ue che rende lo sfruttamento della maternità surrogata un reato a livello europeo, insieme ai matrimoni forzati e alle adozioni illegali nell’ambito della direttiva che amplia la normativa contro il traffico di esseri umani e per la protezione delle vittime. “Quello di oggi è un passaggio molto importante che rafforza ancora di più le nostre convinzioni, in attesa che anche il Senato approvi la legge a mia firma per renderla reato universale”, ha commentato la deputata FdI, Carolina Varchi.

Varchi: “Dal Parlamento europeo voto chiarissimo. L’utero in affitto è pratica disumana”

“Il voto chiarissimo del Parlamento europeo, con 563 voti a favore e solo sette contrari – ha aggiunto – arriva dopo anni e anni di impegno da parte nostra, dopo le parole nette di condanna della Santa Sede nei confronti della maternità surrogata. La nostra posizione in questo senso è sempre stata molto chiara, anche quando eravamo tra i pochi a difendere certi principi: l’utero in affitto è una pratica disumana, cinica, che offende le donne e rischia di trasformare la maternità in un business, come se i figli potessero essere equiparati a qualsiasi merce o prodotto acquistabile in negozio. A questa deriva ci opporremo sempre – ha concluso Varchi – e siamo felici che adesso in Europa, così come in Italia, qualcosa inizi a cambiare”.

Bellucci: “Questa è l’Europa di cui abbiamo bisogno”

Sul tema è intervenuta anche il viceministro al Lavoro e alle Politiche sociali, Maria Teresa Bellucci. “È questa – ha sottolineato l’esponente di FdI – l’Europa di cui abbiamo bisogno, che difende i più fragili e contrasta con decisione violenza e sfruttamento di bambine, bambini e donne. Con il voto di oggi, l’Europarlamento compie un passo decisivo e condiviso destinato a entrare nella storia. Contro la tratta e lo sfruttamento di esseri umani – ha concluso Bellucci – non possiamo dividerci, mai”.

Procaccini: “Atto di civiltà e passo in avanti fondamentale”

“Ritengo sia un atto di civiltà e un passo in avanti fondamentale nella lotta alla tratta di esseri umani, che lo sfruttamento della maternità surrogata sia finalmente considerato un crimine a livello europeo”, ha affermato l’europarlamentare di Fratelli d’Italia, Nicola Procaccini, copresidente del gruppo dei conservatori al Parlamento europeo. “La direttiva adottata oggi a grande maggioranza dal Parlamento europeo pone nella totale illegalità alcune pratiche aberranti e tra queste anche i matrimoni forzati e le adozioni illegali, mentre criminalizzare la maternità surrogata consente di proteggere le donne e sottrarle ad uno stato di soggezione e sottomissione, ponendo un argine importante – ha concluso – all’odiosa pratica dell’utero in affitto che deve diventare reato universale”.