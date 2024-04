Maltempo, Musumeci: ok dal Cdm ad altri 88,5 milioni per la Toscana. Prorogato lo stato d’emergenza in Calabria

Il Consiglio dei ministri ha dato l’ok, tra le altre cose, a due provvedimenti molto attesi: la proroga dello stato d’emergenza in Calabria per portare a temine gli interventi necessari; e lo stanziamento di 88 milioni e 500 mila euro alla Regione Toscana, per l’alluvione che ha colpito quei territori nell’autunno del 2023. Ne ha dato conto al termine della riunione Nello Musumeci, titolare del ministero per la Protezione civile.

Cdm, Musumeci: 12 mesi di proroga dello stato d’emergenza in Calabria

“A seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 26 novembre al 4 dicembre 2022, nel territorio della Provincia di Crotone, della fascia ionica delle Province di Catanzaro e di Cosenza e del Comune di San Lucido, in Provincia di Cosenza, il Governo ha deliberato, su proposta del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, la proroga dello stato di emergenza di ulteriori 12 mesi”, si legge nel documento diramato al termine del Cdm. “Il provvedimento si rende necessario al fine di consentire la prosecuzione e il completamento delle attività ancora in itinere e per l’attuazione delle misure necessarie al superamento della situazione emergenziale. Interventi per i quali sono stati già stanziati 18 milioni e 900 mila euro.

Musumeci, risorse aggiuntive per la Toscana

Il disastro in Toscana non ha richiesto minori interventi. L’esecutivo ha pertanto predisposto su input di Musumeci lo stanziamento di 88 milioni e 500 mila euro alla Regione Toscana, per l’alluvione che ha colpito quei territori nell’autunno del 2023. “La risorsa -dichiara il ministro Musumeci- è finalizzata a realizzare o rimborsare le spese sostenute per il soccorso e l’assistenza alla popolazione; il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche gestioni rifiuti e macerie, dopo gli eccezionali eventi meteorologici”. Ma il da fare è tanto per ricostruire, dunque, “tra febbraio e aprile scorsi abbiamo ricevuto dal commissario delegato all’emergenza della Regione la ricognizione degli ulteriori fabbisogni – ha spiegato il ministro della Protezione civile- . Dopo i sopralluoghi dei tecnici del nostro dipartimento si è arrivati a definire la somma ritenuta necessaria”.

Gli stanziamenti precedenti del governo per la Toscana

Ricordiamo che le risorse deliberate oggi dal governo fanno seguito al precedente stanziamento complessivo di 33 milioni e 700 mila euro erogato nel 2023, attingendo al Fondo per le emergenze nazionali. E si aggiungono allo stanziamento di 66 milioni, già operato con il decreto-legge Superbonus del marzo scorso“.