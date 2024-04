Macron posa la prima pietra a una fabbrica di polvere da sparo per Kiev: “Siamo in economia di guerra”

A Bergerac, la cittadina della Francia centrale nota per il celeberrimo personaggio della letteratura Cyrano, il presidente Emmanuel Macron ha posato la prima pietra della nuova fabbrica di esplosivi per munizioni per la guerra in Ucraina.

Lo stesso numero uno dell’Eliseo ha definito l’inaugurazione come una nuova tappa dell'”economia di guerra”, necessaria per rispondere ai bisogni dell’Ucraina e alla nuova attualità geopolitica. Al sito di Eurenco, leader europeo delle polveri e degli esplosivi, Macron è stato accompagnato dai ministri dell’Economia, Bruno Le Maire, e da quello della Difesa, Sébastien Lecornu. Sul posto ha incontrato i dirigenti dell’industria francese degli armamenti e affronterà con loro il tema del riarmo, ha precisato l’Eliseo.

Macron ha esortato gli industriali del settore della difesa ad accelerare il passaggio alla “modalità economia di guerra”, cioè a produrre “di più e più velocemente” per continuare a sostenere attivamente l’Ucraina, aggredita dalla Russia. La nuova unità di produzione, che entrerà in servizio nel primo trimestre 2025 – ha continuato l’Eliseo – potrà produrre fino a 1.200 tonnellate di polvere da sparo all’anno, che dovrà consentire di riempire 500.000 cariche modulari per i cannoni e che cominceranno ad arrivare dal primo trimestre 2025 in Ucraina.

Macron: “Dopo la guerra in Ucraina vivremo a lungo in economia di guerra”

“Il mondo è cambiato da poco più di due anni”, ha dichiarato Emmanuel Macron al suo arrivo a Bergerac: “Aveva già iniziato a cambiare dieci anni fa con l’attacco della Russia all’Ucraina, ma le cose hanno accelerato”.

La riconversione della fabbrica nella produzione di polveri da sparo è una “necessità del momento”, ha proseguito il presidente francese. E a coloro che ritengono che la ripresa dell’attività di produzione di polvere da sparo a Bergerac non durerà più di qualche anno con la guerra alle porte dell’Europa, il presidente risponde: “La mia convinzione è che questa è una realtà geopolitica in cui vivremo a lungo termine”.

La nuova linea di produzione sarà attrezzata e qualificata a partire da settembre, per produrre polvere da sparo a partire dal 2025. Oggi, Eurenco si sta espandendo e trasferendo a Bergerac, con la costruzione parallela di una terza linea di produzione per carichi modulari e un centinaio di assunzioni pianificate ogni anno fino al 2025. In totale, entro due anni, la fabbrica di polveri da sparo raddoppierà la sua capacità produttiva, per produrre più di un milione di carichi modulari per la Francia, ma anche per tutti i Paesi europei e per l’Ucraina.