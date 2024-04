Israele, la minaccia dell’Iran: “La vendetta è inevitabile”. Anche gli Usa in massima allerta

L’Iran annuncia “vendetta” nei confronti di Israele, definendola “inevitabile”. “Teheran deciderà come e quando effettuare l’operazione di rappresaglia”, ha dichiarato il Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate iraniane Mohammad Bagheri, citato dall’Irna. Durante il funerale del generale Reza Zahedi, ucciso nell’attentato di lunedì all’ambasciata iraniana di Damasco, Bagheri ha dunque ribadito le minacce dei giorni scorsi, aggiungendo che il suo Paese risponderà con il “massimo danno” per Israele. “Si pentiranno di ciò che hanno fatto”, ha aggiunto, tornando ad accusare Tel Aviv per l’attentato all’ambasciata.

Iran minaccia Israele e Usa: “Complici. La vendetta è inevitabile”

Il generale, inoltre, ha rivolto minacce anche agli Usa: “L’America non avrebbe potuto essere più complice di questo crimine. Non importa se lo ammettono o lo negano, per noi non fa alcuna differenza. La responsabilità principale ricade sugli Stati Uniti e loro devono rispondere per questo”. Secondo il New York Times, che ha citato due funzionari iraniani sotto anonimato, l’Iran avrebbe posto tutte le sue forze armate “in massima allerta” per “rispondere direttamente” all’attacco all’ambasciata. La Cbs News, citando fonti ufficiali americane, ha aggiunto che ci si aspetta un attacco a un obiettivo israeliano con missili da crociera e droni.

La stampa americana: “Washington in stato di massima allerta”

È stata invece la Cnn, citando un alto funzionario dell’amministrazione Usa, a riferire che “gli Stati Uniti sono in stato di massima allerta e si stanno preparando attivamente per un attacco ‘significativo’ entro la prossima settimana da parte dell’Iran in risposta all’attacco israeliano di lunedì a Damasco che ha ucciso alti comandanti iraniani”. Le stesse fonti Usa ritengono a loro volta che un attacco da parte dell’Iran sia “inevitabile”, un’opinione condivisa anche dalle loro controparti israeliane, ha detto il funzionario. Secondo la stampa americana, il governo Usa e quello israeliano prevedono un attacco su obiettivi di entrambi i Paesi. Il tema è stato anche uno dei principali argomenti di discussione nella telefonata del presidente degli Stati uniti Joe Biden con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu giovedì, quando i due leader si sono confrontati sul rischio escalation connesso a un attacco iraniano.

L’avvertimento degli Usa a Teheran

Washington, secondo quanto riferito dalla Cnn che ha citato un portavoce del Dipartimento di Stato, ha avvertito l’Iran di non utilizzare l’attacco israeliano a Damasco come “pretesto per attaccare personale e strutture statunitensi”. L’avvertimento è stato inviato in risposta a un messaggio di Teheran, ha dichiarato il portavoce, senza fornire dettagli sul contenuto del messaggio iraniano.