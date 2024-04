Il Telegraph: “L’Italia di Meloni sta facendo ciò che la Gran Bretagna, disperata, poteva solo sognare”

“L’Italia della Meloni sta facendo ciò che la Gran Bretagna, disperata, poteva solo sognare“. E’ quanto scrive l’analista Jeremy Warner in un editoriale pubblicato dall’autorevole quotidiano britannico “The Telegraph”. Un’ incoronazione. Un articolo che mette Ko sinistra e oppositori, sempre col fucile puntato contro la politica economica del governo in modo particolare. Il quotidiano inglese stila un’analisi a tutto tondo del governo italiano. E il suo giudizio è più che positivo: L’Italia sta diventando un paese “invidiabile”. Nenche nei peggiori incubi la sinistra poteva immaginare un gradimento così convinto da parte di osservatori esterni.

The Telegraph: “L’Italia, una delle economie più in crescita nel G7”

L’Italia di Giorgia Meloni presenta “una delle economie in più forte crescita nel G7 dal 2019; e di gran lunga quella con la crescita più forte tra le principali economie europee”, si legge nell’editoriale. Il passaggio successivo è molto illuminante: “Ancora ampiamente considerata come una delle economie più malaticce d’Europa, e occasionalmente descritta come un caso disperato dai commentatori anglosassoni, l’Italia è stata particolarmente colpita dalla pandemia e dal conseguente shock dei prezzi energetici,. Ma da allora si è ripresa rapidamente – molto più velocemente in realtà – rispetto a tutti i suoi principali concorrenti”, continua l’analisi di Warner.

The Telegraph elogia Meloni: “Italia dipinta come ‘malaticcia’, invece…”

Il Telegraph prende in considerazione un altro indicatore: “A differenza di tutti gli altri, inoltre, l’Italia sta godendo di una forte crescita pro capite: la misura che conta davvero per valutare se i cittadini stanno diventando più ricchi o meno. Dopo decenni di stagnazione, il PIL reale pro capite è oggi quasi del 5% più alto rispetto a prima della pandemia: superando di gran lunga Germania, Francia, Regno Unito e Spagna”. Non è la prima volta che il quotidiano britannico elogia il nostro esecutivo e la premier Meloni

Livelli bassi di immigrazione rispetto agli altri paesi

Altro aspetto “invidiabile”, scrive ancora Jeremy Warner è il modello italiano sul fronteo migratorio: “Ancora una volta, a differenza di tutti gli altri paesi, l’Italia ha livelli relativamente bassi di immigrazione netta; anche se è difficile da credere dato il rumore politico che la questione dei migranti continua a generare nel paese. L’Italia è mèta di immigrazione non autorizzata in Europa, con molte piccole imbarcazioni provenienti dal Nord Africa che arrivano sulle sue coste. La migrazione legale è invece molto bassa rispetto agli standard europei”.