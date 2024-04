Il presidente polacco Duda: “Pronti a ospitare armi nucleari”. Mosca tuona: agiremo di conseguenza

L’annuncio arriva dal presidente polacco Andrzej Duda, in visita negli Usa, e alza la fiamma nei rapporti già incandescenti tra Paesi Nato e Russia. Il governo di Varsavia si dichiara pronta ad accogliere armi nucleari sul suo territorio se la Nato, di cui è membro, decide di rafforzare il suo fianco orientale di fronte allo spiegamento di nuove armi da parte della Russia nella vicina Kaliningrad e in Bielorussia. Lo ha detto il presidente polacco in un’intervista pubblicata oggi.

Duda ha incontrato negli Usa Donald Trump

“Se i nostri alleati decidono di schierare armi nucleari nel quadro della condivisione nucleare sul nostro territorio per rafforzare la sicurezza del fianco orientale della Nato, siamo pronti a farlo”, ha spiegato Duda al popolare quotidiano Fakt. Il presidente polacco, che si trova attualmente in Canada dopo una visita negli Stati Uniti dove ha incontrato l’ex presidente Donald Trump e ha visitato l’Onu, ha aggiunto che la questione del potenziale dispiegamento di armi nucleari in Polonia è oggetto di discussioni tra Polonia e Stati Uniti “da qualche tempo”.

La risposta di Mosca non si è fatta attendere. Il ministero della Difesa russo adottera’ le misure necessarie per garantire la sicurezza della Russia nel caso in cui la Polonia ospitasse armi nucleari. “Naturalmente, i militari analizzeranno la situazione se tali piani verranno attuati e, in ogni caso, faranno tutto il necessario e prenderanno tutte le contromisure necessarie per garantire la nostra sicurezza”, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

Berlino: “Le forze armate tedesche devono esercitarsi come in guerra”

Non è il solo fronte diplomatico incandescente di queste ore. Anche Berlino non getta certamente acqua sul fuoco. Il capo di stato maggiore della Bundeswehr, le forze armate tedesche, generale Carsten Breuer è stato esplicito: “Dobbiamo esercitarci come in tempi di emergenza, come in guerra”.

“Dobbiamo esercitarci a reagire in modo rapido ed efficace”, ha detto ancora Bauer, in riferimento alle esercitazioni denominate ‘Quadriga’ che le Froze armate tedesche svolgeranno nell’ambito del contesto della Nato. Breuer ha sottolineato che le esercitazioni “avranno un impatto sulla vita quotidiana in Germania”, ma è importante che “soprattutto in questi tempi, che la Bundeswehr continui a esercitarsi, esercitarsi, esercitarsi e esercitarsi ancora”.