Il mondo applaude le infermiere di Taiwan: durante il terremoto vanno a proteggere i neonati (video)

Dal terremoto di Taiwan, il più violento degli ultimi 25 anni, arrivano con il passare delle ore immagini impressionanti, ma anche emozionanti: come quelle che immortalano le infermiere di un reparto pediatrico.

Il terremoto più violento degli ultimi 25 anni

Il video sta facendo letteralmente il giro del mondo e immortala alcune infermiere che proteggono i neonati nell’ospedale di Taiwan mentre tutta l’isola è stata colpita dal terremoto più forte degli ultimi 25 anni di magnitudo 7,4 mercoledì. La scena è stata ripresa da una telecamera a circuito chiuso installata nella nursery dell’ospedale.

Le infermiere proteggono i neonati durante il terremoto a #Taiwan (youtube.com)

Il video, che è diventato virale in particolare su X, mostra le infermiere che tengono insieme le culle per assicurarsi che i bambini siano al sicuro. Nel video, si vedono le infermiere impedire alle brandine di scontrarsi fino a quando le scosse non si sono fermate e la situazione si è stabilizzata. La loro priorità è chiara: proteggere i neonati, i pazienti più vulnerabili. Nessuna di loro pensa a mettersi al sicuro o addirittura a fuggire. Le infermiere si affrettano a tenere ferme le culle, i loro sguardi sono indirizzati verso una finestra vicina, una potenziale fonte di detriti e schegge volanti che potrebbero mettere in pericolo i bambini.



Il mondo applaude le infermiere coraggiose di Taiwan

Il video che cattura il gesto coraggioso delle infermiere taiwanesi che proteggono i neonati durante il devastante terremoto ha raccolto una pioggia di elogi e di commenti sui social.

Ma quello che arriva dall’ospedale taiwanese non è il solo filmato che ha raccolto commenti e visualizzazioni imponenti sui social media. Le pagine web sono state inondatiedi video e immagini da tutta l’isola condivise da persone che hanno vissuto il terremoto.

Tra i filmati più visti, c’è una clip di un uomo che annaspa per uscire da una piscina sul tetto mentre l’acqua turbina violentemente. In un’altra, una webcam riprende tre gatti che corrono all’impazzata mentre un appartamento trema da un lato all’altro. Scene meno drammatiche di quelle delle infermiere di Taiwan, divenute in breve tempo delle eroine mondiali.