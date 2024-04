Il 25 aprile di Michele Riondino: non va in montagna ma pubblica la foto di La Russa a testa in giù. Le reazioni: “Spregevole”

Una foto a testa in giù di un giovane Ignazio La Russa ritratto accanto a una vecchia immagine di Benito Mussolini. Lo ha pubblicata su Facebook Michele Riondino, attore e regista di Taranto, il 25 aprile, giorno della Festa della Liberazione. Accanto alla foto, il post che ha già innescato molte polemiche: “La cosa veramente divertente – ha scritto Riondino che è anche direttore artistico del concertone del Primo maggio di Taranto – è che c’è stato un tempo in cui i fascisti erano più autentici, più spavaldi, erano leoni, anche se solo per un giorno. Rivendicavano la loro identità senza paura di essere accusati di essere traditori e assassini della patria. Oggi invece hanno paura di definirsi, di rivendicare la loro fede. Tradiscono la loro identità giurando sulla costituzione antifascista e poi per stare seduti sulla poltrona diventano campioni della supercazzola, cintura nera di arrampicata sugli specchi”. “Lo dico sinceramente – ha aggiunto – non ci sono più i fascisti di una volta. Solo pecore. Ecco cosa sono i fascisti di ieri che sono diventati i governanti di oggi. Meglio una vita da pecora che un giorno da leoni. Viva la Resistenza”. Anche lui comunque leone per un giorno, visto che il suo post battagliero è stato cancellato.

Dal centrodestra piovono attestati di solidarietà a La Russa. “L’uscita di Michele Riondino sul presidente del Senato, Ignazio La Russa, è vergognosa. Sono stucchevoli questi personaggi in cerca di facile pubblicità a buon mercato. Sono gli stessi personaggi pronti a gridare allo scandalo di fronte a qualsiasi critica, anche garbata, a figure istituzionali, se provenienti dalla sinistra”. Lucio Malan prende così posizione dopo il caso Riondino.

“Fomentare l’odio, evocare l’uccisione di avversari politici nuoce a tutti ed è in totale contrasto alla Costituzione, quella Costituzione che quei personaggi sanno solo citare, senza capirla, senza rispettarla”, aggiunge il capogruppo FdI al Senato. Anche il suo omologo FI, Maurizio Gasparri, dice che “non so chi sia Michele Riondino, ma so che è una persona spregevole”. “Sono solidale con il presidente del Senato, Ignazio La Russa, vittima del delirio di costui. L’ennesimo poveraccio – incalza Gasparri – che semina odio come tanti esponenti della sinistra che, con menzogne ed insulti, stanno avvelenando il clima del Paese. Dalle menzogne sulle ricostruzioni delle vicende Rai, alle senatrici di centrodestra precedute alla domanda ‘ma lei è ebrea?’, a Riondino. C’e’ un filo rosso che unisce questo delirio. Così come le aggressioni alla Brigata ebraica. Il delirio comunista e antisemita sta prevalendo. E’ gente che sta creando gravi danni all’Italia”.

Sempre da FdI è, tra gli altri, il deputato Alessandro Amorese a dirsi “profondamente indignato per il post comparso sul profilo Facebook dell’attore e regista Michele Riondino, nei confronti del presidente del Senato, Ignazio La Russa”. “Le parole utilizzate nel post non sono solo irrispettose della seconda carica dello Stato ma sono profondamente offensive e inaccettabili per qualsiasi cittadino. Questo tipo di retorica tipica di una certa sinistra – aggiunge – non fa altro che alimentare divisioni e conflittualità. Nell’esprimere La massima solidarietà nei confronti del presidente La Russa e auspicando che lo stesso facciano le altre forze politiche, mi auguro che questo post venga prontamente rimosso e l’autore sanzionato”.