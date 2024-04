Ignazio Marino presenta la candidatura per le Europee, tenetevi forte: si paragona a Terminator (video)

Dieci anni dopo la sua cacciata, a furor di popolo (romano), l’ex sindaco Ignazio Marino torna a Roma. Stavolta punta addirittura all’Europarlamento: il marziano Marino, mette fine al suo esilio americano e si lascia convincere da Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, a tornare sul luogo del delitto.

Candidato all’Europarlamento per Bonelli e Fratoianni

Barbetta brizzolata, arrivo in bicicletta e zaino sulle spalle, Marino arriva nella conferenza stampa organizzata nella nuova sede della Stampa Estera a Roma, in quel Palazzo Grazioli che è stato residenza e quartier generale di Silvio Berlusconi, a pochi metri dal Campidoglio, Marino sciorina frasi da marziano. O da smemorati.

Perché solo chi non ricorda i danni fatti dal sindaco Pd, cacciato dal suo stesso partito, può davvero prendere sul serio la sua candidatura a Bruxelles.

Marino come Terminator: cita la suora che doveva sparargli

Infine, a chiudere la giornata la citazione è da Tapiro d’Oro, Blob e Le Iene tutte insieme: “Sono una grande fan di Arnold Schwarzenegger e di Terminator, spesso in trovavo in sala operatoria ero solito guardarmi attorno, mettere in ordine i pensieri e pronunciare solennemente: ‘I’m back'”.

Nonostante le citazioni da barzelletta, le intenzioni dell’ex sindaco di Roma sono serissime: candidarsi alle elezioni europee, capolista nel Centro Italia con la strana coppia Bonelli Fratoianni, essere eletto e stare a Bruxelles per portare avanti le battaglie per il clima, per la pace e, soprattutto, per i migranti.

“Quando tornai negli Stati Uniti a fare il mio mestiere di chirurgo dissi a una mia amica suora che se mi fosse venuta l’idea di ricandidarmi, mi doveva sparare nel polpaccio con un’arma di piccolo calibro, dove fa male, ma non porta danni irreparabili come, ad esempio, alla coscia”, dice Marino alla conferenza stampa. La suora è rimasta in America. Per fortuna dell’ex sindaco: ma tanto lui si sente Terminator.