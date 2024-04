Germania, massima allerta: fermati 3 minori. Baby gang pronta all’attacco islamista: nel mirino cittadini cristiani

Germania sotto attacco islamista, in stato di massima allerta. La Procura Duesseldorf ha emanato tre ordini di arresto per tre minorenni della Renania Settentrionale-Vestfalia – giovani di età compresa tra i 15 ed i 16 anni – che sarebbero simpatizzanti dell’Isis «fortemente sospettati» di pianificare “un attacco islamista”. Una minaccia che i ragazzi avrebbero confermato, ammettendo di essere «pronti a commettere l’attentato», recita un comunicato della Procura di Düsseldorf che, di fatto, segna un ulteriore passaggio di livello criminale: l’arruolamento di una baby gang alle milizie di terroristi islamisti. E non è l’unico dato nuovo: a parte la solita matrice, la banda di esecutori è “al femminile”, composta da due ragazze ed un ragazzo.

Germania nel mirino: baby gang pianificava un attacco islamista

La Germania è in stato di massima allerta per gli attacchi islamisti dallo scoppio della guerra tra Israele e Hamas e dopo l’attentato del mese scorso a Mosca rivendicato dal ramo afghano dell’Isis. A gennaio la polizia aveva arrestato tre persone accusate di voler colpire la cattedrale di Colonia. Pertanto, il capo dell’Intelligence interna del Paese ha avvertito che il rischio di tali attacchi è «reale e più alto di quanto non sia stato per molto tempo». Nello specifico di quest’ultimo caso culminato nei tre fermi, allora, si evince che tutti e tre i minori arrestati, che provengono dalla regione di Duesseldorf, si erano anche «impegnati a compiere omicidi», hanno aggiunto i procuratori.

Tre giovani fermati: si erano anche «impegnati a compiere omicidi»

Non solo. Per quanto gli inquirenti tedeschi al non abbiano fornito ulteriori dettagli sul presunto complotto sventato oggi – affermando che l’indagine è ancora in corso – il quotidiano Bild ha riferito che i giovani stavano presumibilmente pianificando di compiere attacchi con molotov e coltelli nel nome del gruppo dello Stato Islamico. I loro obiettivi sarebbero stati cittadini di religione cristiana, siti cristiani e la polizia, scrive ancora il tabloid, secondo cui i tre stavano cercando di ottenere anche armi da fuoco.