G7, Barbaro: “Giornata storica per la tutela dell’ambiente marino. Successo della presidenza italiana”

“E’ una giornata storica per la tutela dell’ambiente marino globale. L’adozione della Dichiarazione congiunta dei Paesi G7, come allegato del Comunicato, per incentivare e sostenere la ratifica dello storico accordo Bbnj (Biodiversity Beyond National Jurisdiction) quale principale deliverable in materia di biodiversità marina, è da considerarsi un grande successo della presidenza a guida italiana del G7″. Così il sottosegretario all’Ambiente e alla Sicurezza energetica, Claudio Barbaro.

Grazie alla sottoscrizione, “i Paesi del G7 si impegnano a perseguire la rapida ratifica, approvazione, accettazione e adesione dell’accordo Bbnj, strumento giuridicamente vincolante sulla biodiversità delle acque internazionali, cercando di farlo entro la III Conferenza oceanica delle Nazioni Unite (Unoc-3) che si terrà a Nizza nel giugno 2025. Accogliamo con soddisfazione, altresì, la decisione del Consiglio del Fondo per l’Ambiente Mondiale (Gef) di destinare fino a 34 miliardi di dollari all’attuazione del Bbnj, che ci farebbe centrare un risultato fondamentale nel contesto di governance degli oceani e diritto del mare, contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo 14 dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Faccio i miei complimenti ai tecnici della competente direzione del Mase che hanno seguito i lavori nei mesi scorsi, chiudendo con successo i negoziati”.

E’ stato un G7 ambizioso, anzi direi coraggioso, ha commentato il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto, tracciando il bilancio conclusivo delle due giornate di summit su clima, energia e ambiente che si sono svolte lunedì e martedì a Venaria.