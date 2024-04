Europee, Meloni nel simbolo di FdI. Schlein la imita ma il Pd si spacca e Conte se la mangia…

FdI decide, il Pd segue a ruota e come al solito si spacca. Copione rispettato, anche stavolta, nella definizione dell’immagine da presentare agli elettori nella corsa alle Europee di giugno. Il nome di Giorgia Meloni, accompagnato dalla tradizionale fiamma tricolore, sarà nel simbolo elettorale, ed è stato depositato da Fratelli d’Italia al Viminale, in vista delle Europee.

Meloni nel simbolo di FdI per le Europee

Il contrassegno presentato da Fdi mantiene la sua consueta veste grafica e on c’è nessun riferimento ai Conservatori europei all’interno del logo. E il Pd? La segretaria Elly Schlein ha imposto, a maggioranza, il suo nome (e la sua presenza in lista) nel simbolo del Pd, che però s’è spaccato nella direzione nazionale e al momento la decisione finale è ancora dubbia e arriverà nei prossimi giorni.

Il presidente del partito, Stefano Bonaccini, si è dichiarato a favore, così come Pierfrancesco Majorino, mentre contrari si sono detti Gianni Cuperlo, Stefano Lepri, Silvia Costa e Paola De Micheli. Di sicuro sono stato tre i no nella segreteria del Pd alla proposta, Peppe Provenzano, Marco Sarracino e Debora Serracchiani. “Alle europee si vota il Pd, non il segretario. Il nome nel simbolo è stato inserito solo una volta, alle politiche con Veltroni. Anche con Bersani e Renzi una proposta del genere è stata bocciata”, è stata la riflessione. “Il nome nel simbolo è per l’elezione monocratica, alle europee bisogna votare Pd”, ha detto il deputato dem che poi si è rivolto alla segretaria ricordandole che lei non è Giorgia Meloni. Assolutamente no”. Uno degli interventi più decisi in Direzione sull’inserimento del nome di Elly Schlein nel simbolo Pd per le europee è stato quello di Susanna Camusso. “Sono contraria. Non per Elly, ma per la nostra idea di partito”, ha detto la senatrice dem.

L’attacco di Conte alla segretaria del Pd

Schlein candidata alle europee nelle liste Pd? La prima mazzata arriva dai grillini. “Ho chiarito da subito che nella nostra comunità non è pensabile che esibisci il tuo nome sulla scheda elettorale e non sei conseguente. Per noi questa è una presa in giro dei cittadini… Confermo che non sarò candidato e non ci sarà il mio nome nel simbolo”, ha immediatamente attaccato il presidente del M5S Giuseppe Conte, ospite di ‘In mezz’ora’ su Rai Tre. Molto critico con l’eventuale decisione di inserire il nome della Schlein nel simbolo del Pd, è anche Romano Prodi: “Quel che sta succedendo dimostra proprio che non mi dà retta nessuno. Ragioniamo con un po’ di buonsenso, perché dobbiamo dare un voto a una persona che, se vince, di sicuro non ci va. Queste sono ferite della democrazia, si scava un fosso per cui la democrazia non è più amata. Ho detto solo questo. Riguarda Meloni, Schlein, Tajani e tutti. Non è questo il modo di sostenere che la democrazia è un sistema al servizio del popolo”, ha concluso Prodi.

Schlein capolista del Pd con Bonaccini, Strada e Annunziata

Con i capolista Elly Schlein (Centro e Isole), Stefano Bonaccini (Nord est), Cecilia Strada (Nord ovest) Lucia Annunziata (Sud), le liste per le europee sono state presentate stamattina alla Direzione del Pd.

Nel Nord ovest i candidati sono, nell’ordine: Cecilia Strada, Brando Benifei, Irene Tinagli, Alessandro Zan, Antonella Parigi, Giorgio Gori, Eleonora Evi, Piefrancesco Maran, Elena Cossato, Davide Mattiello, Monica Romano, Emanuele Fiano, Lucia Artuss, Fulvio Centoz, Donatela Alfonso, Fabio Pizzul, Luca Giaiè. Nel Nord est: Stefano Bonaccini, Annalisa Corrado, Ivan Pedretti, Elisabetta Gualmini, Alessandro Zan, Alessandra Moretti, Giuditta Pini, Silvia Panini, Antonio Mumolo, Sara Vito, Marcello Sartarelli, Andrea Zanone.

Nel Centro: Elly Schlein, Nicola Zingaretti, Camilla Laureti, Marco Tarquinio, Beatrice Covassi, Dario Nardella, Daniela Rondinelli, Matto Ricci, Umberto Insolera, Alessia Morani, Marco Paciotti, Antonio Mazzeo. Nel Sud: Lucia Annunziata, Antonio Decaro, Pina Picierno, Sandro Ruotolo, Jasmine Cristallo, Shady Alizadeh, Giuseppina Paterna, Anna Maria Beci, Francesco Forte, Luigi Tassone, Lello Topo, Francesco Todisco. Nelle Isole: Elly Schlein, Antonio Nicita, Livia Pilotta, Pietro Bartolo, Angela Quaduero, Pino Lupo.