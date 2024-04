Europee, Bonaccini guiderà la lista dem nel Nord-est. Ringrazia Elly e promette un nuovo inizio

È l’ora dei big. Comincia a delinearsi il quadro delle candidature pesanti in vista delle europee di giugno mentre i leader che non lo hanno ancora fatto scioglieranno le riserve nei prossimi giorni. Stefano Bonaccini guiderà la lista del Pd nel Nord-est. A ufficializzare la candidatura dell’ex rivale alle primarie è la segretaria Elly Schlein. “Dobbiamo schierare tutte le energie migliori di cui disponiamo”, ha detto la segretaria che non ha ancora deciso se scende in campo (lo annuncerà forse domenica durante la segreteria). “Per questa ragione ho chiesto a Stefano Bonaccini di guidare la lista del Nord Est. La sua esperienza decennale da presidente dell’Emilia-Romagna e il suo ruolo di presidente del Pd ne fanno una proposta molto forte per la battaglia che dobbiamo condurre e l’Europa che vogliamo costruire. Lo ringrazio per aver accettato”.

Schlein candida Bonaccini capolista nel Nord-est

Il governatore dell’Emilia Romagna, dopo “lunga riflessione”, affida a un video sui social le sue riflessioni all’insegna dell’inizio di un nuovo capitolo. Ringraziamenti di rito e bilanci. “Sono stati 10 anni importantissimi, belli, faticosi, molto importanti. Non me ne vado dall’Emilia Romagna, non me ne andrò mai, ricoprirò il mio ruolo fino all’ultimo giorno, se sarò eletto, fino alla prossima estate. Le elezioni regionali si terranno nel prossimo autunno, sarà una transizione ordinata. Questo non è un messaggio di addio. Non finisce nulla, inizia un nuovo capitolo”.

Tajani annuncia la sua candidatura al consiglio nazionale

Oggi è arrivato, come ampiamente previsto, anche il sì del segretario di Forza Italia Antonio Tajani, che, vento in poppa nei sondaggi, ha scelto la platea del consiglio nazionale di Forza Italia per annunciare la sua candidatura, che ha definito un atto d’amore. “Ho deciso di candidarmi e lo farà profondendo tutte le mie forze senza mai far passare in secondo piano il mio ruolo di ministro degli Esteri e di vicepremier. Mi perdonerà mia moglie e la mia famiglia, come fanno da 30 anni, se ora mi dedichero alla campagna elettorale”. Così il leader azzurro che ieri ha comunicato telefonicamente la sua decisione agli alleati Meloni e Salvini.

Bonino capolista in Nord-ovest per Stati Uniti d’Europa

Anche Emma Bonino sarà nelle liste di Stati Uniti d’Europa presentate oggi, mentre è in dubbio la presenza di Matteo Renzi, che potrebbe essere tornato sui suoi passi. La storica leader radicale sarà capolista nella circoscrizione Nord-Ovest. “Metterò tutte le energie che ho e che non ho per questa che considero una grande avventura politico-elettorale”. Così Bonino sottolineando che lo slogan scelto per la lista è già un programma. “Declinate Stati uniti d’Europa e vedete che c’è un super-programma. Non è la lista Bonino-Renzi, ho fatto una proposta politica e sono grata a tutti coloro che hanno sposato questo progetto con grande entusiasmo. Dobbiamo essere all’altezza del nostro progetto elettorale”.